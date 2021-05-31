Монету в 10 копійок продали за кілька тисяч гривень

В Україні на аукціонах монету номіналом 10 копійок 1992 року випуску продали за ціною в 16,6 тис. грн. Стільки заплатять не за всі копійки такого номіналу, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних аукціону Violity.com. Так, кілька тижнів тому таку копійку продали за 16,6 тис. грн. Всього на аукціоні зробили 44 пропозиції. 29 травня таку ж копійку продали вже за 15 тис. грн.

Джерело: Violity

Джерело: Violity

Як зазначає портал Monety, за велику суму можна продати тільки монету з особливим штампом. Залежно від різновиду штампу ціна варіюється від 20 до 17 000 грн. Тому в побуті або скарбничці можна знайти як звичайні 10 копійок, так і рідкісні екземпляри. Найрідкісніший і дорожчий штамп – 4ВАм.

Що шукати:

Опуклий щит, в ньому втиснутий тризуб (англійський чекан).

Гурт з дрібною насічкою.

Джерело: monety.in.ua

Оформлення монет однакове: на аверсі розміщено тризуб і напис "Україна тисячі дев'ятсот дев'яносто два". На реверсі зазначений номінал "10 копійок". Відрізнити рідкісні 10 коп. від звичайних можна за гербом, кількості і розташуванню ягід, гурту.