У Нігерії озброєні люди викрали зі школи 200 дітей

Група озброєних людей напала на школу-інтернат в розташованому на заході Нігерії місті Тегіна, штат Нігер. Вони викрали 200 учнів, повідомляє Лента.Ру.

За словами місцевих жителів, в неділю, 30 травня, у другій половині дня бойовики увірвалися на територію школи. В результаті атаки убитих і поранених немає.

Офіційний представник штату Нігер підтвердив факт нападу на навчальний заклад і викрадення школярів. При цьому він відмовився назвати число захоплених учнів. Хто саме стоїть за атакою - не повідомляється.



