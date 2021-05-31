Курс долара, перерахунок пенсій і подорожчання газу: зміни червня

У червні в Україні пенсіонерів, що працюють, чекає перерахунок виплат, а активність на ринку праці знизиться. Крім того, знову зростуть ціни на газ. Також очікується подорожчання нерухомості, особливо однокімнатних квартир, повідомляє Обозреватель.

Як і чому зміниться життя українців у першому місяці літа.

Перерахують пенсії тим, хто працює

З 1 червня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат, що були призначені пенсіонерам, які працюють, у період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня 2021-го. Це означає, що пенсії перерахують за перший квартал поточного року.

Перерахунок пенсій буде проводитися без додаткового звернення громадян до органів Пенсійного фонду, повідомила пресслужба установи. Виплати перерахують особам, які після призначення пенсії продовжували працювати й отримали не менш ніж 24 місяці страхового стажу, або менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Активність на ринку праці знизиться

Влітку можна очікувати як зменшення попиту від роботодавців, так і спаду активності самих фахівців, які шукають роботу. Тому в найближчі три місяці ринок праці буде менш активним, говорить експерт ринку Сергій Марченко:

"Спад не буде дуже суттєвим, приблизно на 5-10%. Раніше в літні місяці, коли активність знижувалася, ситуацію витягали сезонні роботи. Серед них традиційно багато вакансій, пов'язаних із відпочинком: торгівля, сфера харчування, розваги в курортних містах. Але зараз карантин, є обмеження. І очевидно, кількість сезонної роботи теж зменшиться порівняно з докарантинним періодом".

Також Марченко відзначає, що раніше влітку збільшувався попит на фахівців із будівельних і ремонтних робіт. Але протягом останніх пів року обсяги будівельних проєктів зменшувалися, тому тут експерт прогнозує навпаки зниження активності.

Газ подорожчає, але не для всіх

В Україні вже в червні вартість кубометра газу може злетіти з 8 до близько 12 грн за кубометр. Варто зазначити, що йдеться про місячні тарифи. Ті, хто вже підписав річний тариф, змін на собі не відчують.

"Тариф дуже залежить від стратегій і від того, де і як компанії купують газ. Але завдяки тому, що постачальників на ринку багато, як тільки з'явиться можливість знижувати ціну – це будуть робити. Поки я таких підстав не бачу" , – пояснила координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Ціна на газ для населення може дещо впасти у разі втручання держави, але без держрегулювання. За словами Бойко, уряд своїм рішенням може зобов'язати "Укргазвидобування" або НАК "Нафтогаз" виходити на ринок із більш вигідними пропозиціями для оптовиків.

"Як тільки буде можливість купити дешевше український газ або впадуть ціни на європейських ринках, думаю, більшість постачальників теж знизить ціни. Але чи відбудеться це в найближчій перспективі? Цього місяця – ні. Може, наступного або через місяць. Ринок непрогнозований. Але як тільки "Нафтогаз" знизить ціну, ми зможемо побачити тарифи на рівні 7-8 грн".

Долар може подешевшати

У червні вартість американської валюти може опуститися до 27,2-27,3 грн/$. Наближення кінця місяця і відшкодування ПДВ, яке обмежить пропозицію валюти, будуть тиснути на гривню. У травні іноземці майже не скуповували валюту під дивіденди (традиційно на початку місяця), тому скупка в червні може бути в подвійному розмірі.

Частково курс залежить і від нашої співпраці з МВФ, адже успішне партнерство допомагає залучати інших іноземних кредиторів і заповнювати "дірку" в бюджеті.

"Якщо співпраця з МВФ продовжиться і Україна отримає ще один транш, то до кінця року долар буде в межах 27,5 грн. Без співпраці – близько 28,5 грн", – говорить старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Подорожчає нерухомість

Істотне подорожчання нерухомості очікують у червні. На вторинному ринку найбільше зростання цін (до 10%) можливе на однокімнатні квартири в будинках, побудованих після 2000 року і вдало розташованих. На первинному ринку цінова динаміка буде схожою. Так, за прогнозами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, ціни виростуть у середньому до 6%.

"Кілька столичних забудовників уже анонсували травневе збільшення вартості квадратних метрів щонайменше на 5-10%. Звичайно, таку "стратегію" можна сприймати не тільки як коригування цін на тлі зростання курсу долара, але і як спробу викликати штучний ажіотаж, щоб уже зараз істотно збільшити кількість угод. Такі спекуляції, провокування до активізації покупців, не суттєво позначаються на рівні продажів. Водночас інші компанії також змінюють цінники в конкурентних житлових комплексах" , – підкреслив він.

Загалом у червні очікується млявий період на ринку праці й активне зростання цін на квартири. Крім того, перший місяць літа може запам'ятатися подорожчанням газу.