КНДР назвала свого істинного противника

Справжнім противником Північної Кореї є США, які просто "використовують" союзника, йдеться в статті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК, повідомляє Лента.Ру.

"Розрахунок США, які планують здійснити ціль гегемонії, використовуючи Південну Корею, є всього лише дурною поведінкою людини, що виколює собі очі своїми ж пальцями", – пише автор статті, коментатор ЦТАК з міжнародної політики Кім Мен Чхоль.

Відзначається, що Сполучені Штати та влада Південної Кореї "ясно виявили свої агресивні амбіції". Чхоль додав, що у них немає права міркувати про зміцнення державної обороноздатності Північної Кореї або про порушення резолюцій ООН.

Раніше представник Держдепартаменту США Джаліна Портер розповіла про кілька безуспішних спроб американської влади зв'язатися з Північною Кореєю. Портер зазначила, що США намагалися зв'язатися з КНДР по декількох каналах, в тому числі й через Нью-Йорк, де при штаб-квартирі ООН знаходиться постійне представництво Північної Кореї. Однак американська адміністрація не отримала відповіді від північнокорейської сторони.