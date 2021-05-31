31 травня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день блондинок і блондинів, Всесвітній день без тютюну, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день папуги, Всесвітній день боротьби з нерівністю, Міжнародний день подяки бортпровідникам, День «Про що ви думаєте - те й відчуваєте», День веб-дизайнера, День обізнаності про некротичний фасціїт, повідомляє УНИАН.

У США - День пам'яті полеглих, або День поминання День штату Юта, День усмішки, День мигдального печива, День медитації, День «Говоріть повними реченнями», День захисту слуху, День автономних транспортних засобів, у ПАР - День республіки, в Казахстані - День пам'яті жертв політичних репресій і голоду, в Британії - весняний банківський вихідний, Куперсхілдська сирна гонка, в Брунеї - День збройних сил, у Вірменії - День пам'яті святої Ріпсіме, в Іспанії - День Кастилії-Ла-Манча, на Фіджі - День Рату Сукуна, в Австралії - День примирення.

Пам'ятні дати 31 травня, річниці та події

У 1787 році в Англії був організований перший у світі крикетний клуб.

У 1836 році в Британії був запатентований гребний гвинт.

У 1859 році на годинниковій вежі Вестмінстерського палацу в Лондоні був запущений годинник, нині відомі як Біг-Бен. Офіційне найменування - «Годинникова вежа Вестмінстерського палацу», також її називають «Вежею Святого Стефана». Архітектори - Бері і механік Вальямі. За задумом, новий годинник мав стати найбільшим і найточнішим у світі, і щоб дзвін його було чутно по всій столиці. У 1858 році вежа була зведена, а годинник був запущений у хід 31 травня 1859 року. Всередині вежі встановили 13-тонний дзвін, висотою понад 2 метри і діаметром майже 3 метри. Висота вежі склала 96,3 метра. Циферблати Біг Бена дивляться на всі 4 сторони світу. Зроблені вони з Бірмінгемського опалу, і кожен у діаметрі 7 метрів. В основі циферблатів – латинський напис «Боже, бережи нашу королеву Вікторію I». По периметру вежі написана фраза латиною: «Хвала Господу». Годинникові стрілки довжиною 2,7 метра відлиті з чавуну, а хвилинні – 4,2 метра – зроблені з мідного листа. Годинник тривалий час вважався найбільшим у світі. Перший удар молота Біг-Бена збігається з першою секундою початку години. Кожні 2 дні механізм проходить ретельну перевірку і змащування. Але і цей годинник іноді спізнюється або поспішає. Похибка невелика – 1,5-2 секунди. А щоб виправити становище, потрібен лише... старий англійський Пенні. Ніхто не пам'ятає, кому спало на думку використовувати монети, але ідея спрацювала. Монетка, покладена на маятник довжиною 4 метри, прискорює його рух на 2,5 секунди за добу. Додаючи або прибираючи пенні, доглядач таким чином домагається точності.

У 1868 році в околицях Парижа, у парку Сен-Клу пройшла перша в світі велогонка. Ця дата вважається Днем народження велосипедного спорту. Вона становила 2000 метрів, переможцем гонки став англієць Дж.Мур. Велосипеди тоді ще мали різні за величиною колеса, їх називали «високими». Але змагання настільки припали до смаку учасникам, що вже наступного року відбулися перші міжнародні шосейні велогонки Париж-Руан на 120 кілометрів, в яких тріумфально фінішував знову ж Дж.Мур. Сьогодні найпрестижнішою велосипедною гонкою вважається «Тур де Франс», яка проводиться з 1903 року.

У 1879 році в Берліні відкрилася перша у світі електрична залізниця і був продемонстрований перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.

У 1884 році американський лікар, пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

У 1970 році стався землетрус у Перу, він забрав життя понад 60 тисяч осіб, 600 тисяч перуанців втратили дах над головою.

У 2003 році в цей день Париж зустрів останній «Конкорд», після чого польоти цієї моделі були припинені.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 травня вшановує пам'ять сімох мучениць, постраждалих за віру, і племінника однієї з них, мученика Федота. У народі день назвали Федот Овсяник, або сім дів. «Федота» вважали помічником у весняних роботах.

Що сьогодні не можна робити

Не можна починати нову справу, здійснювати великі покупки, відмовляти в допомозі бездомним і бідним.

Прикмети на 31 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- листя дуба повністю розпустилося - до хорошого врожаю;

- зозуля довго кує - найближчим часом будуть теплі дні;

- дуб розпустив листя раніше за ясен - літо буде посушливим.