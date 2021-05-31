Польща заманює заробітчан: кому платять 70 тис. грн

Кількість вакансій для українських заробітчан в Польщі за кілька місяців збільшилася на третину. Серед найпопулярніших вакансій: будівельники і водії. Вони можуть претендувати на зарплату в розмірі близько 70 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу Work.ua. Так, наприклад, водій категорії СЕ може отримувати близько 67 тис. грн. Для цього необхідно:

Водійське посвідчення категорії C + E,

Картка водія (DRIVER CARD).

Серед будівельних спеціальностей попитом користуються плиточники, фасадники, майстри гіпсокортону, малярі. Вони можуть розраховувати на зарплату в розмірі від 50 до 70 тис. грн.

"У фірмі працюють українці і власники теж українці, які зацікавлені в довгій співпраці. Без посередників" , – йдеться в одному з оголошень.

Польща залишається лідером серед п'ятірки країн, куди українці найчастіше вирушають на пошуки роботи. Здобувачі шукають вакансії не тільки різноробочого характеру, але ті, що вимагають професійної кваліфікації. За такі роботи українці можуть отримувати значно вище залежно від вимог роботодавця і специфіки галузі.