Гривна укрепляется к основным валютам

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 31 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 мая, понизился до уровня 27.50 за 1 доллар.

Курс евро упал на 18 коп до 33.39 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 8 коп до 38.93 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 14 коп до 30.47 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.44 за 1 польский злотый.