Прогноз по курсу доллара на июнь

Тенденции к укреплению гривны будут оставаться актуальными как минимум до конца лета. Основные факторы поддержки нацвалюты в среднесрочной перспективе – усилившийся из-за высоких цен на сырье приток валютной выручки, инвестиций (в т.ч. благодаря открытию рынка земли и большой приватизации), а также слабеющий доллар, повідомляє UBR.

Об этом рассказал советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий. Правда, ряд других опрошенных нами экспертов, сойдясь на прогнозах по укреплению национальной валюты, назвали и ряд иных причин, которые будут этому способствовать.

"У нас нет никаких особых ожиданий. Курс, скорее всего, останется плюс-минус в тех границах, в которых и пребывает. Нет и не будет предпосылок для давления на национальную валюту как в одну, так и в другую сторону", – признается в комментарии специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Майский штиль на рынке ОВГЗ

Невмержицкий обращает внимание, что много неопределенности несут вложения нерезидентов в ОВГЗ. Ожидаемого восстановления интереса к украинским облигациям в гривне в мае не произошло. С другой стороны, портфель иностранных держателей ОВГЗ остается практически неизменным вот уже 4 недели.

"И это невзирая на серию крупных погашений старых выпусков облигаций в апреле-мае. Пока нет оснований прогнозировать отток или приток инвестиций по этому инструменту. Однако опыт показывает, что реакция инвесторов на события может быть очень быстрой", – подчеркнул в разговоре с нами финансист.

К нему по поводу облигаций примыкает и аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"Мы также не ожидаем, что будет приток валюты от нерезидентов, вкладывающихся в украинские облигации внутреннего госзайма. Если и этот фактор имел бы место, ревальвация была бы еще сильнее. Но массового возвращения иностранных кредиторов в ближайшее время не произойдет", – прогнозирует Ахтырко.

Удастся ли договориться с МВФ

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также не видит серьезных оснований для каких-либо курсовых изменений. Условия внешней торговли для курса благоприятные. Никаких существенных потребностей у бизнеса покупать валюту для импорта не будет. Скорее всего, внешняя торговля на курсе не отобразится, считает эксперт.

По его словам, влиять будут в основном ожидания относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Если нам удастся договориться с МВФ (к концу июня это будет ясно окончательно), то гривна будет продолжать укрепляться. По моим расчетам, до порядка 27-27,5 грн/$. Если будут какие-то сигналы о провале переговоров, ожидания могут до конца месяца ухудшиться, что спровоцирует дополнительный спрос на валюту", – утверждает он.

Экспортеры нам помогут

Ахтырко обращает внимание, что в последнее время предложение валюты превышает спрос. От экспортеров идет достаточно стабильный приток валюты, что обусловлено высокими ценами на нашу продукцию за границей.

С другой стороны, какого-то значительного роста импорта не будет. По этой же причине спрос на доллар и евро увеличиваться не будет.

По оценкам Невмержицкого, существенного падения цен на сырье в ближайшие месяцы не произойдет.

"Рынки перенасыщены ликвидностью, восстановление экономик будет ускоряться после снятия ограничений, что будет стимулировать спрос. Портфель нерезидентов при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств как минимум не будет сокращаться по меньшей мере до середины августа. А гасить евробонды предстоит в сентябре", – говорит он.

По госдолгу заплатим $4 млрд

Давить на гривну могут выплаты по госдолгу, пик которых приходится на III квартал, добавляет Невмержицкий. Речь идет о выплатах в общей сложности почти на $4 млрд, большая часть из которых – размещенные ранее еврооблигации.

"Думаю, Минфин будет стремиться рефинансировать этот долг за счет новых размещений. Весеннее размещение евробондов показало, что спрос на украинские бумаги есть, не думаю, что с этим возникнут сложности", – подчеркнул финансист.

Учитывая все изложенные выше предпосылки, по его оценкам, курс будет двигаться в сторону 27 грн/$ и вполне может достичь этой отметки, что совпадает с прогнозами Паращия. Периодические корректировки, по словам Невмержицкого также неизбежны, потому в течение лета курс будет находиться в диапазоне 27-27,8 грн/$.

Более того, свою роль сыграет и фактор сезонности, на чем остановилась Ахтырко.

"Мы ожидаем, что гривна действительно будет умеренно укрепляться. Если посмотреть на последние несколько лет, то мы увидим также сезонную ревальвацию на протяжении весны-лета. И этот год, вероятнее всего, не будет исключением. Тем более, нет факторов, которые бы действовали вопреки этому тренду", – подметила она.

По ее мнению, единственное, что может сыграть на ослабление гривны, так это психологический фактор, как это было в апреле. Тогда была угроза усиления российской военной агрессии. Это повлияло как на обменный курс, так и на настроения кредиторов с инвесторами. НБУ, вероятнее всего, с интервенциями выходить не будет.

"Относительно молчания НБУ на межбанке, то это целиком отвечает политике регулятора. Мандат Нацбанка – вмешиваться в валютный рынок только тогда, когда есть панические настроения и резкие курсовые изменения", – заключила аналитик Concorde Capital.

Следовательно, если национальная валюта будет укрепляться, украинцам было бы выгоднее избавиться от доллара сейчас, получив побольше гривневой выручки, рекомендуют опрошенные нами эксперты.