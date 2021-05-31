Фальсифікат курятини на полицях магазинів: як правильно вибрати

В Україні близько 40% м'яса на прилавках – фальсифікат і неякісна продукція. Для курятини, яка через ціни традиційно користується популярністю, найчастіше порушення стосуються: використання антибіотиків у великих кількостях, повторної заморозки продукції, порушення термінів зберігання, повідомляє Обозреватель.

Щоб правильно вибрати м'ясо, потрібно звернути увагу на упаковку, а також уважно розглянути саму продукцію.

Що повинно бути на упаковці і якою має бути курятина?

Існує два типи класифікації тушок птиці та їх частин – А та Б (В-англ.), пояснюють в Держспоживслужбі.

Відповідно до класифікації м'ясо має бути: чистим (без бруду та крові), без стороннього запаху, без серйозних ударів та поламаних кісток. Пакування ціле, без пошкоджень.

Тушки класу А мають додатково відповідати таким критеріям: мати добре розвинену, правильної форми, м’ясисту грудинку та м’ясисті ніжки; мати нормальний шар жиру; допускається незначна кількість пір’я; допускається слабке почервоніння на кінцівках крил чи відсутність кінцівки крила; на заморожених чи швидкозаморожених не допускається наявність морозоопіків.

Якщо птиця надається як свіжа, вона не повинна мати жодних ознак попереднього охолодження чи заморожування. Маркування розфасованого м’яса птиці повинно містити:

назву харчового продукту;

кількість харчового продукту у відповідних одиницях вимірювання;

мінімальний термін придатності або дата "вжити до";

умови або особливості зберігання;

клас А або Б;

реєстраційний номер бойні чи переробного підприємства.

"При покупці м’ясної продукції уважно ознайомтеся з інформацією на маркуванні! Слід звертати увагу на свіжість продукту та інформацію, що її супроводжує (етикетка, назва, склад продукту, тощо)" , – відзначають у відомстві.

Які порушення зустрічаються?

В Україні близько 40% м'яса – неякісна продукція і фальсифікат, говорить деканеса факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування Лариса Баль-Прилипко.

Найпоширеніше – м'ясо зберігають із порушеннями температурного режиму або перевищують допустимі терміни.

"Термін зберігання м'яса в холодильнику за температури від 0 до 4 градусів становить від 1 до 3 діб. Якщо м'ясо у вакуумі, термін зберігання може тривати до 5 діб. Але ніяк не більше" , – говорить професорка Баль-Прилипко.

Трапляється також і фальсифікат, розповіла експертка з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова. За її словами, в Україні фальсифікат м'яса зводиться до того, що під час купівлі один вид товару видають за інший. Під виглядом свіжого м'яса продають розморожену продукцію, а замість балику за його ціною реалізують інші частини туші.