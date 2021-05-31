Фальсифікат курятини на полицях магазинів: як правильно вибрати
В Україні близько 40% м'яса на прилавках – фальсифікат і неякісна продукція. Для курятини, яка через ціни традиційно користується популярністю, найчастіше порушення стосуються: використання антибіотиків у великих кількостях, повторної заморозки продукції, порушення термінів зберігання, повідомляє Обозреватель.
Щоб правильно вибрати м'ясо, потрібно звернути увагу на упаковку, а також уважно розглянути саму продукцію.
Що повинно бути на упаковці і якою має бути курятина?
Існує два типи класифікації тушок птиці та їх частин – А та Б (В-англ.), пояснюють в Держспоживслужбі.
Відповідно до класифікації м'ясо має бути: чистим (без бруду та крові), без стороннього запаху, без серйозних ударів та поламаних кісток. Пакування ціле, без пошкоджень.
Тушки класу А мають додатково відповідати таким критеріям: мати добре розвинену, правильної форми, м’ясисту грудинку та м’ясисті ніжки; мати нормальний шар жиру; допускається незначна кількість пір’я; допускається слабке почервоніння на кінцівках крил чи відсутність кінцівки крила; на заморожених чи швидкозаморожених не допускається наявність морозоопіків.
Якщо птиця надається як свіжа, вона не повинна мати жодних ознак попереднього охолодження чи заморожування. Маркування розфасованого м’яса птиці повинно містити:
- назву харчового продукту;
- кількість харчового продукту у відповідних одиницях вимірювання;
- мінімальний термін придатності або дата "вжити до";
- умови або особливості зберігання;
- клас А або Б;
- реєстраційний номер бойні чи переробного підприємства.
"При покупці м’ясної продукції уважно ознайомтеся з інформацією на маркуванні! Слід звертати увагу на свіжість продукту та інформацію, що її супроводжує (етикетка, назва, склад продукту, тощо)", – відзначають у відомстві.
Які порушення зустрічаються?
В Україні близько 40% м'яса – неякісна продукція і фальсифікат, говорить деканеса факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування Лариса Баль-Прилипко.
Найпоширеніше – м'ясо зберігають із порушеннями температурного режиму або перевищують допустимі терміни.
"Термін зберігання м'яса в холодильнику за температури від 0 до 4 градусів становить від 1 до 3 діб. Якщо м'ясо у вакуумі, термін зберігання може тривати до 5 діб. Але ніяк не більше", – говорить професорка Баль-Прилипко.
Трапляється також і фальсифікат, розповіла експертка з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова. За її словами, в Україні фальсифікат м'яса зводиться до того, що під час купівлі один вид товару видають за інший. Під виглядом свіжого м'яса продають розморожену продукцію, а замість балику за його ціною реалізують інші частини туші.
"Коли ми говоримо про вибір м'яса, то наполягаємо, що краще його купувати в супермаркетах, – каже експертка, – Там теж бувають порушення, але все-таки супермаркети несуть відповідальність за якість продукції: беруть сировину офіційно у заводчика, мають документи, що підтверджують якість і безпеку. Зазвичай супермаркети працюють із великими господарствами і є ланцюжок простежуваності. А у великого виробника, зі свого боку, є репутаційні ризики. Ринкову ж продукцію в нинішніх умовах я ставлю під великий сумнів".