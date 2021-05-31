Козловський здивував кардинальною зміною іміджу. Фото
Український співак Віталій Козловський здивував шанувальників раптовою зміною іміджу. Так, артист пофарбував волосся у блондинистий відтінок, повідомляє Обозреватель.
Відповідне фото знаменитість опублікував на сторінці в Instagram. Фанати оцінили новий образ виконавця і засипали його компліментами.
У кадрі Козловський позував у майці, чорно-білій сорочці і з пофарбованим волоссям – тепер співак став блондином. Варто зазначити, що до того ж його борода все так само залишилася темною.
"Трохи змінив зовнішність, але душею залишаюся собою", – зазначив артист.
Користувачам мережі сподобалися зміни Козловського та багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.
"Ну що ж ти такий красивий", "Вау, Віталіку! Я тебе не впізнала", "Ого!", "Дуже круто", – пишуть люди.