Козловський здивував кардинальною зміною іміджу. Фото

Український співак Віталій Козловський здивував шанувальників раптовою зміною іміджу. Так, артист пофарбував волосся у блондинистий відтінок, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото знаменитість опублікував на сторінці в Instagram. Фанати оцінили новий образ виконавця і засипали його компліментами.

У кадрі Козловський позував у майці, чорно-білій сорочці і з пофарбованим волоссям – тепер співак став блондином. Варто зазначити, що до того ж його борода все так само залишилася темною.

"Трохи змінив зовнішність, але душею залишаюся собою" , – зазначив артист.

Віталій Козловський здивував шанувальників раптовою зміною іміджу. Джерело: instagram.com/vkozlovskiy

Користувачам мережі сподобалися зміни Козловського та багато хто залишив приємні коментарі під публікацією.