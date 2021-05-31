Що очікується на валютному ринку в останній день травня

Сьогодні, в понеділок 31 травня, в США відзначають День пам'яті (Memorial Day) - національний день пам'яті США, який відзначають щорічно в останній понеділок травня. Цей день присвячений пам'яті американських військовослужбовців, загиблих у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США коли-небудь брали участь. Всі банки і біржі країни будуть закриті у зв'язку з вихідним днем, а український міжбанківський валютний ринок буде працювати в режимі ТОМ (розрахунки - завтрашнім днем).

Такий режим мало влаштовує всіх, тому що операції фактично переносяться на наступний місяць - червень. Тому угод на міжбанківському валютному ринку сьогодні буде дуже мало, а сама торгівля швидше за все пройде вкрай тихо і спокійно.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,45/27,55 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

На готівковому ринку цінник на продаж «американця» в столиці на вихідних опустився до 27,47-27,48 гривень. Оператори валютного ринку констатували зниження інтересу до покупок валюти. Сьогодні продаж долара в столиці стартує з 27,48 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. Швидше за все, сьогодні готівкова торгівля пройде у вузькому діапазоні, а коливання не перевищать 2-3 копійок.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці спочатку впав до позначки 1,2131 долара, а потім різко скоректувався вгору до 1,2203 долара. Вранці понеділка євро торгується у вузькому діапазоні 1,2183-1,2202 долара. Готівковий євро в столиці на вихідних продавали за ціною 33,45-33,47 гривні. Сьогодні вранці євро в Києві почнуть продавати за тими ж цінами. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Сьогодні коливання ціни готівкового євро будуть незначними.

Російський рубль минулої п'ятниці спочатку опустився до 73,70 рублів за долар, а до кінця дня зміцнився до 73,10 рублів. Станом на 8:00 ранку понеділка він торгується у вузькому діапазоні 73,22-73,27 рубля за долар. У Києві на вихідних готівковий рубль продавали по 3,73-3,75 гривні за 10 рублів. Сьогодні збережеться та ж ціна.