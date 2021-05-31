Україна повністю опинилася в "жовтій" зоні карантину

В Україні станом на неділю, 30 травня, усі області залишилися в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Про це, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Найнижчі показники в відсотках від епідемічного порогу в Києві (37,4%), а також на Закарпатті (46,5%), в Полтавській (47,2%) і Хмельницькій (49,2%) областях. Найнижчий коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більше 5%) зафіксовано в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській і Херсонській областях.