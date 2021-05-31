Україна відновлює рух поїздів в дві країни ЄС

АТ "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення в зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом. З 1 червня запустять поїзд Київ - Відень (Австрія), який буде проходити через Будапешт (Угорщина, повідомляє UBR.

"Перший рейс з Києва до Відня вирушить вже 1 червня, тому у пасажирів "Укрзалізниці" є прекрасна можливість почати своє літо з візиту до Австрії", - сказано в повідомленні компанії.

Поїзд відправлятиметься з Центрального залізничного вокзалу Києва о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня о 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправиться о 16:42 та приїде до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки вже доступні для покупки в міжнародних касах вокзалів.

При цьому пасажирів закликають перед подорожжю вивчити актуальну інформацію про правила в'їзду до Австрії та Угорщини на сайтах посольств цих країн.