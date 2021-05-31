У Зеленського розповіли, чи відбудеться референдум щодо Донбасу

В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це робитимуть, якщо переговори щодо Донбасу вимагатимуть такого кроку, ﻿заявив радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

На нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум, – ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі" , – зазначив Подоляк.

Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.

На Банковій також не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.