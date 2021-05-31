Чи є шанси у водневих авто на світовому ринку

Питання міг би здатися дивним. Якби не генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дисс. Він вважає, що необхідно зосередитися на електрокарах і не витрачати час на водень. Ми спробували розібратися, чи є шанси у водневих авто, і які вони, повідомляє Autoconsulting.

Позиція Герберта Дисса зрозуміла. Адже Volkswagen AG всі свої ресурси направив на електрифікацію модельного ряду. На електрокари, а не на автомобілі на водневих паливних елементах. Але у цій позиції є і наукове пояснення.

Наукове пояснення

Вчені з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат (PIK) стверджують, що водневі види палива в якості універсального рішення для клімату - це трохи хибне обіцянку. Незважаючи на те, що вони дивно універсальні, не можна очікувати, що вони зможуть замінити викопне паливо в великих масштабах. Цього можна досягти тільки при прямій електрифікації, - впевнені в PIK. Тобто - перший їхній аргумент в тому, що електрокари більш доброзичливі до навколишнього середовища, ніж автомобілі на водневих паливних елементах.

Другий аргумент, - що водневі авто сьогодні менш ефективні і рентабельні, ніж електрокари. За даними дослідження, в електромобілях на батарейках тільки 8% енергії втрачається під час транспортування, перш ніж електрика накопичується в батареях. Коли електроенергія, яка використовується для приводу електродвигуна, перетворюється, втрачається ще 18%. Це дає електромобілю рівень ефективності від 70% до 80%, в залежності від моделі.

У електромобіля, що працює на водні, втрати значно більше. 45% енергії втрачається тільки при виробництві водню шляхом електролізу. З решти 55% початкової енергії, ще 55% втрачається при перетворенні водню в електрику вже в автомобілі. Таким чином, ККД у водневого електромобіля від 25% до 35%. Кожен раз, коли енергія перетворюється з однієї форми в іншу, відбуваються втрати. І у водню дуже багато перетворень, щоб його можна було використовувати в транспортних цілях, вважають в PIK. Для порівняння: при спалюванні альтернативних видів палива ефективність ще гірше - всього 10-20%.

З точки зору екології, електромобілі теж не безгрішні. Сьогодні ми вимірюємо викиди автомобілів тільки на вихлопній трубі. Але електромобілі не є автомобілями з нульовим рівнем викидів, якщо ви врахуєте ті викиди, які відбуваються в процесі виробництва електроенергії. Тому, не все так однозначно.

Не все так однозначно

Головні проблеми електрокарів - це дальність ходу від однієї зарядки, і час цієї самої зарядки. А також - відсутність розвиненої інфраструктури зарядних станцій. Хоча, водневих заправок теж не густо, але транспорт на водневих паливних елементах набагато швидше заправляється і має велику дальність ходу. Однак, у водню є і ще одне, можливо, найважливіша перевага.

За прогнозами Валері Корре, віце-президента Європейської асоціації відновлюваної етанолу (ePURE), в 2030 році 90% автомобілів у всьому світі все ще будуть з двигунами внутрішнього згоряння. Тому, щоб зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу, можна вже зараз, поки електрокари і мережу їх зарядок будуть розвиватися, додавати до існуючого паливо і етанол, і водень. Для навколишнього середовища це буде більш сприятливо, ніж очікування повного переходу на електрокари. Тим більше, що для водню можна використовувати вже наявну мережу заправних станцій. А також - існуючі ДВС. Тобто - потрібні не такі глобальні переробки, зміни та інвестиції, як для електромобілів.

Зрозуміло, що проти подібних тверджень одразу ж ополчилися "зелені". На їхню думку, такі половинчасті рішення виходять від великих нафтовидобувних компаній, які хочуть якомога довше продовжити своє існування і свій бізнес. І в таких твердженнях "зелених" теж є частка правди. Не випадково, найбільші міжнародні нафтовидобувні і паливні компанії активно підтримують водневі проекти.

А автовиробники, щоб не прогавити майбутнє, - диверсифицируются, випускаючи і традиційні авто з ДВС, і електрокари, і автомобілі на водневих паливних елементах.

Водневий транспорт

Минулого тижня Hyundai представив оновлений важка вантажівка на паливних елементах XCIENT Fuel Cell. Цього року Hyundai додатково поставить до Європи 140 XCIENT Fuel Cell і 1600 одиниць до 2025 року. XCIENT Fuel Cell - перший в світі масовий вантажівка великої вантажопідйомності, що працює на водні. Він оснащений системою водневих паливних елементів потужністю 180 кВт з двома батареями паливних елементів потужністю 90 кВт. Електродвигун потужністю 350 кВт з максимальним обертовим моментом 2237 Нм додатково забезпечує динамічні характеристики водіння. 7 резервуарів з воднем мають загальну місткість близько 31 кг палива, а три високовольтні батареї ємністю 72 кВтг є додатковим джерелом енергії. Максимальний запас ходу XCIENT Fuel Cell 2021 року становить близько 400 км. Заправка повного бака воднем займає від 8 до 20 хвилин, в залежності від температури навколишнього середовища.

У минулому році Hyundai відправила до Швейцарії 46 XCIENT. Станом на травень 2021 року сумарний пробіг цих вантажівок склав понад 750000 кілометрів. На такій відстані вантажівки з водневим двигуном знизили викиди вуглецю приблизно на 585 тонн, в порівнянні з автомобілями з дизельним двигуном. В майбутньому Hyundai розраховує створити вантажівка, який використовує паливні водневі осередки, з запасом ходу 1000 км. А до 2025 року корейський автовиробник має намір щорічно випускати на паливних комірках по 110 тисяч автомобілів всіх типів. Паралельно Hyundai продовжує випускати електрокари і моделі з ДВЗ.

Головний технічний директор підрозділу вантажних автомобілів Daimler AG Андреас Горбах сказав, що «переважну частину» коштів на розробку транспортних засобів компанія до 2025 року витратить на вантажівки на водневих паливних елементах. За його словами, ключовою перешкодою залишається інфраструктура для заправки і зарядки, яка «знаходиться в зародковому стані і розвивається з різною швидкістю по всьому світу».

Нещодавно компанія оприлюднила план співпраці з енергетичною компанією Shell, по створенню до 2025 року коридору для заправки воднем, протяжністю 1200 кілометрів. Він з'єднає Роттердам в Нідерландах і Гамбург і Кельн в Німеччині. До 2030 року Shell побудує уздовж нього 150 водневих станцій.

Генеральний директор Daimler Truck Мартін Даум вважає, що електричні мережі не зможуть підтримувати парк вантажівок, що повністю працює на акумуляторних батареях. «Обидві технології будуть необхідні", - сказав він. Компанія планує використовувати водень на далеких маршрутах, оскільки тут вважають, що вантажівки з акумуляторним живленням більш ефективні для доставки на короткі відстані.

Сьогодні Daimler Truck тестує далекомагістральний вантажівка GenH2, що працює на водні, і має акумуляторні вантажівки, що працюють в програмах тестування клієнтів. Це - eCascadia і Mercedes-Benz eActros.

Мають намір випускати вантажівки з водневими паливними елементами Daimler і Iveco. Експерти McKinsey вважають, що вони зрівняються по ефективності з вантажівками на важкому вуглеводневому паливі тільки до 2028 року.

Nikola і Iveco до 2023 року планують поставити на конвеєр свої тягачі на паливних елементах. А Daimler і Volvo Trucks - до 2025-го. DAF теж збирається випускати подібні вантажівки.

Виробник дизельних двигунів Cummins не бачить проблеми в боротьбі двох типів силових установок. У тих сферах застосування, де вимоги по потужності, запасу ходу, масі і щільності зберігання енергії не будуть задовольнятися акумуляторними тягачами, на допомогу прийдуть машини з паливними водневими елементами. Тому, Cummins воліє вкладати в розробку тягових електродвигунів, які в рівній мірі будуть затребувані вантажівками обох типів.

За прогнозами експертів Berylls Strategy Advisors, на які посилається Reuters, до 2030 року кожен десятий продаваний вантажівку в Європі буде їздити на водні. При цьому, автори прогнозу попереджають, що частка вантажівок на водневому паливі може збільшитися, якщо розвиток інфраструктури до кінця десятиліття прискориться.

Уже 20 років Toyota удосконалює і успішно продає свою водневу модель Mirai. Водневі моделі є у Honda. Нещодавно свою водневу програму відродили в BMW, випустивши обмежену серію водневих Х5.

Якщо підвести підсумок, треба сказати, що на сьогоднішній день електромобілі - це не єдиний варіант декарбонізації транспортного сектора. Електромобіль - це не майбутнє, а тільки частину майбутнього. І чим більше транспортна галузь диверсифікується, - тим менш залежною вона буде.