Оновлено порядок торгівлі транспортом і його держреєстрації

Уряд постановою від 26.05.2021 № 536 вніс зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів та Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими, повідомляє ЛигаБизнес.

Зокрема, облік надходження, продажу та передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери можна буде вести суб'єктам господарювання в письмовому або електронному вигляді.

Договори купівлі-продажу транспортних засобів невідкладно вносяться до електронного реєстру за місцезнаходженням торговельних приміщень.

На продані транспортні засоби, що перебували в користуванні і підлягають першій державній реєстрації в Україні, та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, суб'єкти господарювання, поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, видають покупцеві:

- примірник договору купівлі-продажу транспортного засобу, підписаного уповноваженою особою суб'єкта господарювання і скріпленого печаткою (за її наявності),

- акт огляду реалізованого транспортного засобу,

- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер,

- сертифікат відповідності,

- розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі транспортного засобу,

- копію митної декларації.

Якщо митне оформлення здійснювалося за електронною митною декларацією, суб'єкт господарювання вносить відомості про електронну митну декларацію до акта огляду реалізованого транспортного засобу.

У разі продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб'єкта господарювання або уповноваженим дилером крім акта приймання-передачі підприємства-виробника покупцеві видається акт приймання-передачі, що укладається між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером.

У разі зняття з обліку транспортного засобу покупцеві видаватимуть номерні знаки для разових поїздок.

Не допускатимуться до державної реєстрації транспортні засоби, придбані з порушенням вищезазначених вимог, а також якщо є відомості про їх розшук, арешт у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна або власник якого (яких) внесений до Єдиного реєстру боржників.