Лікарські препарати скоро можуть подешевшати – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України має намір повністю передати не властиві йому функції держпідприємству "Медичні закупівлі". Про це в неділю, 30 травня, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Анонсую в закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами. Повністю Міністерство охорони здоров'я буде віддавати не властиві йому функції на державне підприємство" Медичні закупівлі ", - розповів Ляшко.

За його словами, ціни на лікарські препарати скоро можуть знизитися.

"Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам у цей час головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав міністр.

Також він пояснив своє ставлення до фінансування медичних закладів.