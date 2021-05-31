Лікарські препарати скоро можуть подешевшати – Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України має намір повністю передати не властиві йому функції держпідприємству "Медичні закупівлі". Про це в неділю, 30 травня, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Анонсую в закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами. Повністю Міністерство охорони здоров'я буде віддавати не властиві йому функції на державне підприємство" Медичні закупівлі ", - розповів Ляшко.
За його словами, ціни на лікарські препарати скоро можуть знизитися.
"Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам у цей час головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав міністр.
Також він пояснив своє ставлення до фінансування медичних закладів.
"Я був проти фінансування деякого щодо інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І протитуберкульозних закладів. І той тариф, який з'явився в 2020-му, не міг покрити потребу в установах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і звучала критика . Зараз ситуація змінилася. І тариф підвищили, і вперше в Україні цього року почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі ", - пояснив глава МОЗ.