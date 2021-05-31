У сонцезахисних кремах знайшли небезпечну речовину

Незалежна лабораторія Valisure знайшла хімічний канцероген бензол в 78 сонцезахисних кремах. Дослідники закликають Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США відкликати ці продукти, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання Live Science.

Вчені протестували близько 300 сонцезахисних засобів і виявили, що 27 відсотків містять бензол, який може спровокувати розвиток ракових пухлин. 14 продуктів містять бензол вище двох частин на мільйон, що перевищує безпечний межа, встановлений FDA для концентрації бензолу в медичних препаратах.

Бензол являє собою безбарвну або світло-жовту рідину, яка виробляється в результаті діяльності людини - наприклад, внаслідок автомобільних викидів і спалювання вугілля і нафти. Це хімічна речовина також використовується у виробництві деяких пластиків, каучуків, барвників, миючих засобів, ліків і пестицидів.

Вплив високих рівнів бензолу викликає розвиток злоякісних пухлин у людей, включаючи лейкоз. Управління з техніки безпеки та гігієни праці США обмежує вплив бензолу в повітрі на робочому місці до однієї частини на мільйон (ppm) в день і максимум п'ять ppm протягом 15-хвилинного періоду. Агентство з охорони навколишнього середовища обмежує вміст бензолу в питній воді до 0005 частин на мільйон, що також є межею для води в пляшках.