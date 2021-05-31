Лікарі розповіли, що відчуває людина перед швидким інфарктом

Кардіологи перерахували чотири симптому, які можуть вказувати на початок інфаркту. Сильний біль в області серця є найхарактернішою ознакою. Серед інших ознак - проблеми з диханням або задуха, повідомляє Російська газета.

Крім того, пацієнти, що випробували напад, часто скаржаться на раптове запаморочення і переростання в паніку страх.



Також раніше фахівці з Ланкастерського університету перерахували ознаки близького інфаркту, пов'язані з відчуттями в ротовій порожнині. Насторожити повинні кислий присмак у роті, біль в щелепі, яка може нагадувати сильну і різку зубну біль.

За словами професора Адама Тейлора з Ланкастерського університету, щоб запобігти ризикам, необхідно дотримуватися гігієни порожнини рота.

Відзначається, що серцевий напад може розвиватися протягом кількох тижнів. При цьому небезпечний стан можна вчасно розпізнати.