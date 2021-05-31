На референдуми в Україні можуть винести три бентежні теми

На референдумі в Україні можуть підняти питання вступу до НАТО. Також можуть винести питання про кількість народних депутатів, спираючись на власні джерела, повідомляє РБК-Україна.

Так, на референдумах можуть порушити питання:

Донбасу,

вступу до НАТО,

кількості нардепів.

Плани з приводу цих голосувань впираються в рівень суспільного відгуку, вибір дати їх проведення та формулювання питань, упевнені співрозмовники видання.

За їх словами, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, проголосувати повинні 50%+1 виборців країни.

Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати понад 50% явки може тільки референдум про НАТО, пояснив один зі співрозмовників у президентській команді. Але, за його словами, для цього референдуму потрібен якийсь привід, інакше люди не зрозуміють спонтанність опитування.