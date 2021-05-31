Новий Kia Sportage вперше показали офіційно

Офіційна прем'єра кросовера п'ятого покоління відбудеться в липні цього року, повідомляє Автоцентр.

Готуючись до прем'єри нового Kia Sportage 2022, південнокорейська марка опублікувала три затемнених тізера довгоочікуваного кросовера. За вигляд моделі п'ятого покоління відповідав віце-президент Kia по дизайну Карім Хабіб, який працював в BMW і Infiniti.

Екстер'єр нового Sportage розроблений в стилістиці «Об'єднані протилежності». Передню частину кросовера прикрашає величезна чорна решітка з обрамленням з тонких ДГЗ. Задні ліхтарі з'єднані тонкою поперечної смужкою, що простягнулася вздовж корми.

У салоні - цифрова панель приладів і система мультимедіа, прикриті єдиним вигнутим склом. Таке рішення в Кіа використовують не вперше. Раніше ми бачили його в електромобілі Kia EV6.

Про технічну сторону нового Кіа Спортейдж 2022 модельного року теж дещо відомо. Платформу і гібридну силову установку кросовер розділить з Hyundai Tucson покоління NX4. Агрегат складається з 1,6-літрового наддувного мотора, електродвигуна і батареї ємністю 13,8 кВтг. У Нюндай Туссан віддача такої установки становить 226 к.с. Запас ходу на електротязі - 45 км.

Повноцінне серійне виробництво Kia Sportage п'ятого покоління стартує в червні 2021 року. Детальна інформація про комплектації і ціни з'явиться пізніше.