5 категорій людей, яким небезпечно літати на літаку

При зльоті та посадці в салоні змінюється атмосферний тиск, скорочується кількість кисню, що може негативно позначитися на кровообігу основних органів у людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями, повідомляє РИА Новости.

Лікар і телеведучий Олександр М'ясников назвав категорії людей, яким слід особливо уважно ставитися до тривалих перельотів.

"Якщо ви перенесли важкий COVID, якщо ви злісний курець, якщо перебуваєте на гормонально-замісної терапії, якщо у вас були тромбози, якщо був діабет", - перерахував медик основні групи ризику.

Треба також пам'ятати, що особам з інфарктом в анамнезі авіаперельоти заборонені протягом півроку після нападу. Це важлива умова, що дозволяє уникнути повторного інфаркту.

М'ясників закликав як слід готуватися до перельотів, які триватимуть понад чотирьох годин. Він порадив надягати в політ компресійну білизну, приймати аспірин і при необхідності і за призначенням лікаря, зробити укол розріджуючи кров препарат перед авіарейсом.

Лікар нагадав, що під час перельоту збільшується ризик загострення хронічних захворювань, а також рекомендував не вживати на борту спиртні напої.