В Україні за добу прищепили більше 6 тисяч осіб

З початку кампанії по вакцинації щеплено вже 1 021 806 чоловік. З них дві дози отримали 125 777 українців, повідомляє Кореспондент.

В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 6 168 громадян. Одну дозу отримали 5 828 осіб. Повністю імунізовані - 340 українців.

Так, протягом останніх 24 годин щеплення робили 60 мобільних бригад, працювало 120 пунктів щеплення.

Станом на 31 травня в лист очікування вакцинації записалися 610 168 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 021 806 чоловік, з них отримали одну дозу COVID-препарату 1 021 804 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 125 777 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 1 147 581 щеплення, додали в МОЗ.