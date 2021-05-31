Списаний реферат може обійтися студенту в річну стипендію

Народні депутати придумали покарання для студентів, в результаті якого списаний реферат може обійтися в річну стипендію.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Ініціатива про посилення покарання за плагіат при здачі академічних робіт належить групі парламентаріїв від "Слуги народу" і "ОПЗЖ".

Так, в поданому законопроєкті нардепи пропонують першу списану роботу карати штрафом в розмірі до 5,1 тис. гривень, другу протягом року - до 17 тис. гривень.

Відзначимо, що покарання може застосовуватися після перевірки як рефератів чи курсових, так і дисертацій.