Списаний реферат може обійтися студенту в річну стипендію
Народні депутати придумали покарання для студентів, в результаті якого списаний реферат може обійтися в річну стипендію.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Ініціатива про посилення покарання за плагіат при здачі академічних робіт належить групі парламентаріїв від "Слуги народу" і "ОПЗЖ".
Так, в поданому законопроєкті нардепи пропонують першу списану роботу карати штрафом в розмірі до 5,1 тис. гривень, другу протягом року - до 17 тис. гривень.
Відзначимо, що покарання може застосовуватися після перевірки як рефератів чи курсових, так і дисертацій.