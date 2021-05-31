В Україні тільки 38% прибуткових підприємств: топ-5 найбільш успішних

У 2020 році 152 845 українських компаній показали прибуток. Це 38% від загальної кількості підприємств в країні, повідомляє UBR.

Інформація стала доступною завдяки відкриттю фінансової звітності майже 430 тис. компаній шляхом внесення правок до постанови Кабміну №835.

Згідно з інформацією аналітиків платформи "Опендатабот", "вийшли в нуль" 168 809 підприємств (42%), а збитковими за підсумками року стали 80 150 (19,9%).

Так, за сумами прибутку самими успішними стали такі організації:

Оператор ГТС України - 28,3 млрд грн прибутку;

компанія "Мрія Поділля" - 21,6 млрд грн;

АТ "Південний ГЗК" - 18,2 млрд грн;

АТ "Магістральні газопроводи України" - 15,2 млрд грн;

Полтавський ГЗК - 11 млрд грн.

Найбільш збитковими, як відомо, стали "Укренерго" (27,4 млрд грн збитку), "Нафтогаз" (18 млрд грн), "Укрзалізниця" (11,7 млрд грн), Шахтоуправління "Покровське" (7,2 млрд грн) і Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (6,8 млрд грн).

В цілому відкриття фінзвітності компаній допоможе виключити корупційні схеми в українському бізнесі, вважають аналітики.