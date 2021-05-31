Змінилися правила призначення та перерахунку пенсій

В Україні не тільки підвищили вимоги до страхового стажу, а й застосовувати новий підхід при обробці заяв про призначення і перерахунок пенсій. У нього, зокрема, заклали принцип екстериторіальності, повідомляє Сьогодні.

Оновлені правила діють ще з квітня, тепер про них більш детально розповів Пенсійний фонд України (ПФУ).

Найголовніша зміна – заяви в бек-офісах ПФУ тепер обробляються тільки в порядку черги (за датою надходження). Тобто без урахування того, де проживає пенсіонер і де було прийнято заяву.

У ПФУ впевнені, що завдяки новій технології не буде затримок з призначенням і перерахунком пенсій.

"В результаті впровадження екстериторіальності буде забезпечено раціональне використання кадрового потенціалу. Крім того, це прозора система для попередження можливих випадків зволікань в прийнятті рішень" , – сказав заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький.

Нагадаємо, з липня пенсії в Україні перерахують за двома програмами. А з 1 жовтня введуть доплати пенсіонерам старше 75 років.