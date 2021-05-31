Google збирає дані користувачів попри заборону

Компанія Google продовжує збирати дані про місце знаходження своїх користувачів, навіть якщо в налаштуваннях функція геолокації та поширення свого місця знаходження відключені, повідомляє УНИАН.

Про це пише видання Business Insider з посиланням на документи, опубліковані на сторінці прокуратури штату Аризона. Крім того, компанія робить так, щоб налаштування приватного пошуку було важко знайти, також вона тиснула на виробників смартфонів приховувати такі налаштування, пише видання.

Опубліковані на сайті прокуратури Аризони документи є частиною доказової бази судового позову проти компанії, поданого минулого року. Прокуратура штату звинувачує Google у незаконному зборі геолокаційних даних користувачів, навіть якщо вони хочуть їх приховати.

Минулого тижня суддя розпорядився опублікувати на сайті нові документи у відповідь на запит торгових груп Digital Content Next та News Media Alliance, які стверджують, що це в інтересах населення знати, що Google використовує свої юридичні ресурси, щоб приховати розслідування її практики збору даних.

Документи вказують на те, як Google приховував механізм збору даних, збиваючи з пантелику не лише своїх користувачів, але і працівників.

Колишній віце-президент компанії Джек Мензел визнав під присягою, що єдиний шлях приховати від Google свою геолокацію, це якщо користувач вкаже своїми домашньою та робочою адресами випадкові локації.

Google використовує кілька інструментів, щоб збирати інформацію, відповідно до документів, в тому числі ВІФІ та додатки третіх компаній, не афілійованих з Google, примушуючи користувачів вказувати свою геолокацію для використання цих додаків, передає Голос Америки.