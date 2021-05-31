Лондонський "Челсі" зацікавився футболістом "Динамо"

Лондонський "Челсі", який став новоспеченим переможцем Ліги чемпіонів, зацікавився центральним захисником київського "Динамо" Іллею Забарним, повідомляє УНИАН.

18-річний юнак потрапив у сферу інтересів "аристократів".

Про це пише Sport24 з посиланням на власнi iсточники.

За інформацією джерела, англійська команда близька до того, щоб оформити трансфер центрбека орієнтовно за 12 мільйонів євро. Переходом піклується керманич національної збірної України Андрій Шевченко, який свого часу захищав кольори "Челсі".

Забарний зіграв 36 поєдинків за "Динамо" та відзначився в них одним забитим м'ячем й результативною передачею. Наразі молодий оборонець готується в таборі національної збірної до чемпіонату Європи-2020.

Також Іллю визнавали найкращим футболістом УПЛ у квітні.