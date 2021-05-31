З Туреччини можна буде приїжджати без негативного ПЛР-тесту, – Ляшко
Україна планує дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності надавати результати ПЛР-тесту при перетині кордону. Тому ми зробимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", – сказав він.
Ляшко зазначив, що у зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, з яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.
"Ми внесли зміни до постанов Кабміну, зараз погоджуємо їх з центральними органами виконавчої влади. Ми вводимо до постанови перелік країн, які привабливі з туристичної точки зору для України. Мінкульт і МЗС визначили країни, де будуть дзеркальні дії", – розповів він.
При цьому Ляшко підкреслив, що зараз немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин від COVID-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані
"не такою вакциною".