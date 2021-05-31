СКУ закликає ввести мораторій щодо "Північного потоку-2"

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає Федеральний уряд і демократичні партії Німеччини негайно ввести мораторій щодо "Північного потоку-2, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба СКУ, російський газопровід, який повинен бути побудований в обхід Східної Європи, і буде мати пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт зустрів засудження в Європі і на міжнародному рівні як "політичну зброю Кремля, яка має на меті використовувати поставки газу для контролю над Україною і іншими східноєвропейськими країнами".

Мораторій, як відзначають в СКУ, повинен дати можливість: роз'яснити стратегічні наслідки "Північного потоку-2", особливо щодо безпеки України і східноєвропейських держав - членів ЄС; провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту і вивчити його вплив на клімат, повинен зробити незалежний орган; сприяти здійсненню спільної європейської енергетичної політики; врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов'язані з "Північним потоком-2", обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем і переглянути "Північний потік-2" в розрізі цієї дискусії.

СКУ підкреслює, що "Північний потік-2" підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини; конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями; загрожує і без того нестабільній безпеці України та суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

"Мораторій по "Північному потоку-2" є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства і підрив основ європейського правопорядку, - зазначив президент СКУ Павло Грод.

СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій на "Північний потік- 2"