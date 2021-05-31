Завдяки РНБО рейтинг Зеленського за місяць зріс на 5%, – дослідження

Станом на травень рейтинг президента Володимира Зеленського складає 33% серед тих, хто визначився і піде на вибори, якби вони відбувалися найближчої неділі. ﻿Про це свідчать результати соціологічного дослідження серед 2400 респондентів щодо політичних рейтингів у країні, яке провів Інститут майбутнього спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період з 15 до 24 травня 2021 року, повідомляє Ділова столиця.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор UIF Вадим Денисенко докладно розповів про чинники, які вплинули на президентські рейтинги.

"Ми можемо чітко говорити, що рейтинг президента України Володимира Зеленського завдяки діям РНБО, а також домашньому арешту Медведчука почав зростати – за місяць він покращив свої позиції на 5%: у квітні його рейтинг складав 28% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, а станом на травень його рейтинг складає 33% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори", — сказав Денисенко.

Крім того, додав виконавчий директор UIF, можна зафіксувати старт зростання рейтингу президента – він припадає на початок активних засідань РНБО.

"Так, у лютому рейтинг Зеленського складав 25% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, тож йому вдалось покращити свої позиції на 8% – до 33% у травні. Також, як і було зазначено, рівень довіри до президента у лютому був на рівні 29%, а у травні вже на рівні 39%, тож можна простежити, що він зріс за 4 місяці на 10%", — зазначив Денисенко.

Він додав, що наразі є лише 2 політики вищого ешелону, рейтинг яких зростає протягом останнього часу, – це Володимир Зеленський та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка де-факто вийшла на 2 місце президентського рейтингу – зараз її рейтинг складає 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти 10% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори у лютому.

"Події, пов’язані з санкціями та домашнім арештом Віктора Медведчука, а також плівками (журналіста Дениса Бігуса — прим. ред.) Бігуса, негативно вплинули на рейтинги (нардепа від ОПЗЖ — прим. ред.) Юрія Бойка та (лідера "ЄС" — прим. ред.) Петра Порошенка. Сьогодні їх позиції у президентському рейтингу дещо впали в обох до 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти лютневих показників – 13% у першого і 17% у другого відповідно. Тож фактично сьогодні є 3 політики, які займають умовне 2 місце в президентському рейтингу – Петро Порошенко, Юрій Бойко та Юлія Тимошенко", — розповів виконавчий директор Інституту.

Джерело: Український інститут майбутнього

У пʼятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 674 осіб. Зокрема, до списку потрапили "злодії в законі" та кримінальні авторитети.