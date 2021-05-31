Китай є одним з найбільших споживачів імпортних товарів

Китай отримав більше половини всіх тонн морепродуктів, деревини і корисних копалин, експортованих з Тихоокеанського регіону в 2019 році, на суму 3,3 мільярда доларів, повідомляє Экономическая правда.

Зокрема, у 2019 році Китай імпортував з Тихого океану 4,8 млн тонн мінеральних продуктів, 72 тисяч тонн морепродуктів і 4,8 млн тонн деревини, свідчить аналіз торговельних даних The Guardian. Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Вануату, Тонга і Палау регулярно відправляють більше 90% свого експорту деревини в Китай.

За вагою Соломонові Острови відправляють до Китаю майже всі свої мінеральні продукти, більшу частину яких становить алюмінієва руда.

Наступним за величиною споживачем видобувних ресурсів Тихоокеанського регіону була Японія, яка імпортувала 4,1 млн тонн корисних копалин, в основному нафти, 370 тисяч тонн деревини і 24 тисячі тонн морепродуктів.

Австралія імпортувала 600 тисяч тон корисних копалин, 5 тисяч тонн деревини та 200 тонн морепродуктів.

Зазначається, що Китай є найбільшим покупцем в Тихоокеанському регіоні і за вагою, і за вартістю. Поряд, у доларовому перерахунку, іде Австралія – 2,8 млрд доларів проти 3,3 млрд доларів Китаю. Це пов'язано з тим, що багато видобувних товарів важкі, але відносно недорогі – наприклад, деревина.