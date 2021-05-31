5 оригінальних рецептів з курячого філе на вечерю
Куряче філе – це швидко, смачно та ситно. Це м'ясо чудово поєднується з овочами й неважливо, у який спосіб ви його приготували – засмажили, запекли або протушкували з овочами. Щоб зробити все ідеально, ознайомтеся з лайфаками з приготування курки – і можна починати. Нижче – 5 оригінальних рецептів, які можна застосовувати до вечері, повідомляє Сегодня.
Бефстроганов з курки зі сметаною і томатною пастою
Інгредієнти
- 600 г курячого філе
- 1 цибулина
- 200 г сметани 20%
- 1 ст. л. томатної пасти
- Дрібка солі
- Щіпка перцю
- Олія
Спосіб приготування
- Філе курячої грудки вимийте, обсушіть, наріжте на скибочки, злегка відбийте, накривши харчовою плівкою. Потім наріжте куряче філе товстими брусками.
- Цибулину середнього розміру очистить і наріжте тонкими півкільцями.
- Розігрійте на сковороді олію і обсмажте цибулю, помішуючи, до золотистого кольору, 5 хвилин.
- Викладіть до цибулі нарізане філе, збільште вогонь до сильного і смажте м'ясо до появи рум'яної скоринки, 7-10 хвилин.
- Посоліть і поперчіть філе, посипте борошном і перемішайте, смажте ще дві хвилини, помішуючи, на середньому вогні.
- У мисці змішайте сметану з томатною пастою, залийте куряче філе, накрийте кришкою і тушкуйте бефстроганов з курки в сметані на слабкому вогні 15 хвилин.
- Подавайте зі сметаною з картопляним пюре, макаронами або рисом.
Запечена паста з куркою і перцем
Інгредієнти
- 275 г пасти
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 цибулина
- 3 солодкого перцю перцю різних кольорів
- 1 ч. л. суміші спецій (паприка, чилі, сіль з добавками)
- 500 г філе курячих стегенець
- 1 ст. л. томатної пасти
- 1 б. томатного соусу для пасти
- 75 г тертого чеддера
- Натуральний йогурт – для подачі
Спосіб приготування
- Відваріть пасту в киплячій підсоленій воді до готовності.
- Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте нарізане смужками філе 5 хвилин, до золотистого кольору, перекладіть на тарілку.
- Додайте в сковороду подрібнену цибулю і нарізаний середніми шматочками перець, обсмажте на середньому вогні до м'якості, близько 8 хвилин.
- Всипте суміш приправ, перемішайте, готуйте 1 хвилину, а потім поставте курку в сковороду, додайте томатне пюре і 50 мл води. Готуйте на повільному вогні кілька хвилин, потім додайте макарони і перемішайте.
- Розігрійте духовку в режимі гриль до середньої температури. Перекладіть пасту в форму для запікання, посипте тертим сиром і поставте в духовку запікатися до золотистого кольору.
Курячі рулети з курагою і чорносливом
Інгредієнти
- 3 курячих грудки
- 12 шт. кураги
- 12 шт. чорносливу
- Сир
- Натуральний йогурт, сметана або кефір
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Курагу і чорнослив залити гарячою водою. Дати постояти півгодини, потім промити і обсушити.
- Потім розрізати курячу грудку вздовж на дві частини, трохи відбити, посолити і поперчити за смаком.
- Викласти на грудку шматочок твердого сиру, курагу і чорнослив. У кожному рулетики має бути по дві кураги і по два чорносливи.
- Згорнути в рулетики, заколоти зубочисткою.
- Викласти в форму для запікання, зверху змастити йогуртом, сметаною або кефіром.
- Запікати в духовці на 200 градусів до готовності. Не пересушити.
- Перекласти рулети на блюдо і розрізати на порційні шматки. Прикрасити гілочками зелені і подавати з будь-якими гарнірами і соусами на свій смак.
Карі з куркою і картоплею
Інгредієнти
- 3 ст. л. олії
- 500 г курячого філе, дрібно посіченою
- 1 цибулина, нарізана
- 3 зубчики часнику, подрібнених
- 1-2 червоних перчика чилі, подрібнених
- Імбир, шматочок розміром з великий палець, очищений і натертий
- 1/2 склянки води або бульйону
- 1 ч. л. куркуми
- 1 ч. л. кумина (зіри)
- 1 ч. л. меленого коріандру
- 1 кг картоплі, нарізаної великими шматками
- 3 середніх помідори, подрібнених
- 1 склянка зеленого горошку або суміші заморожених овочів
- Сіль
- Зелень кінзи або петрушки для подачі
Спосіб приготування
- Розігріти у великій сковороді олію, обсмажити подрібнене куряче філе до золотистого кольору. До курки додати подрібнені цибулю, часник і чилі, готувати на середньому вогні хвилин 5 до м'якості цибулі.
- Якщо любите не дуже гострі страви, кількість перцю чилі необхідно зменшити.
- Додати спеції і тертий імбир, посолити, ретельно перемішати, готувати ще кілька хвилин.
- Викласти в сковороду картоплю, залити половиною склянки води або бульйону, зменшити вогонь, накрити кришкою і готувати хвилин 15 до м'якості картоплі.
- Потім додати порізані помідори і горошок або суміш морожених овочів.
- Томити карі під кришкою до готовності овочів.
- Якщо необхідно, посолити за смаком, побризкати соком лимона або лайма.
- Страву можна прикрасити свіжою зеленню. А подавати – з натуральним йогуртом або сметаною.
Кускус у мультиварці з курячим філе і овочами
Інгредієнти
- 350 г кускусу
- 500 г курячого філе
- 1 цукіні
- 1 баклажан
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 1 цибулина
- Олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажити, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хвилин в режимі "Смаження".
- Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим "Тушкування" і готувати 20 хвилин.
- Влити 500 мл води, вимкнути програму "Тушкування" і на розігрів дочекатися закипання.
- У киплячу воду додати кускус, перемішати й відключити мультиварку. Залишити на 10 хвилин для набухання під закритою кришкою.
- Перемішати і відразу подавати.