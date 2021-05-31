5 оригінальних рецептів з курячого філе на вечерю

Куряче філе – це швидко, смачно та ситно. Це м'ясо чудово поєднується з овочами й неважливо, у який спосіб ви його приготували – засмажили, запекли або протушкували з овочами. Щоб зробити все ідеально, ознайомтеся з лайфаками з приготування курки – і можна починати. Нижче – 5 оригінальних рецептів, які можна застосовувати до вечері, повідомляє Сегодня.

Бефстроганов з курки зі сметаною і томатною пастою

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Інгредієнти

600 г курячого філе

1 цибулина

200 г сметани 20%

1 ст. л. томатної пасти

Дрібка солі

Щіпка перцю

Олія

Спосіб приготування

Філе курячої грудки вимийте, обсушіть, наріжте на скибочки, злегка відбийте, накривши харчовою плівкою. Потім наріжте куряче філе товстими брусками. Цибулину середнього розміру очистить і наріжте тонкими півкільцями. Розігрійте на сковороді олію і обсмажте цибулю, помішуючи, до золотистого кольору, 5 хвилин. Викладіть до цибулі нарізане філе, збільште вогонь до сильного і смажте м'ясо до появи рум'яної скоринки, 7-10 хвилин. Посоліть і поперчіть філе, посипте борошном і перемішайте, смажте ще дві хвилини, помішуючи, на середньому вогні. У мисці змішайте сметану з томатною пастою, залийте куряче філе, накрийте кришкою і тушкуйте бефстроганов з курки в сметані на слабкому вогні 15 хвилин. Подавайте зі сметаною з картопляним пюре, макаронами або рисом.

Запечена паста з куркою і перцем

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Інгредієнти

275 г пасти

2 ст. л. оливкової олії

1 цибулина

3 солодкого перцю перцю різних кольорів

1 ч. л. суміші спецій (паприка, чилі, сіль з добавками)

500 г філе курячих стегенець

1 ст. л. томатної пасти

1 б. томатного соусу для пасти

75 г тертого чеддера

Натуральний йогурт – для подачі

Спосіб приготування

Відваріть пасту в киплячій підсоленій воді до готовності. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте нарізане смужками філе 5 хвилин, до золотистого кольору, перекладіть на тарілку. Додайте в сковороду подрібнену цибулю і нарізаний середніми шматочками перець, обсмажте на середньому вогні до м'якості, близько 8 хвилин. Всипте суміш приправ, перемішайте, готуйте 1 хвилину, а потім поставте курку в сковороду, додайте томатне пюре і 50 мл води. Готуйте на повільному вогні кілька хвилин, потім додайте макарони і перемішайте. Розігрійте духовку в режимі гриль до середньої температури. Перекладіть пасту в форму для запікання, посипте тертим сиром і поставте в духовку запікатися до золотистого кольору.

Курячі рулети з курагою і чорносливом

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Інгредієнти

3 курячих грудки

12 шт. кураги

12 шт. чорносливу

Сир

Натуральний йогурт, сметана або кефір

Сіль, перець

Спосіб приготування

Курагу і чорнослив залити гарячою водою. Дати постояти півгодини, потім промити і обсушити. Потім розрізати курячу грудку вздовж на дві частини, трохи відбити, посолити і поперчити за смаком. Викласти на грудку шматочок твердого сиру, курагу і чорнослив. У кожному рулетики має бути по дві кураги і по два чорносливи. Згорнути в рулетики, заколоти зубочисткою. Викласти в форму для запікання, зверху змастити йогуртом, сметаною або кефіром. Запікати в духовці на 200 градусів до готовності. Не пересушити. Перекласти рулети на блюдо і розрізати на порційні шматки. Прикрасити гілочками зелені і подавати з будь-якими гарнірами і соусами на свій смак.

Карі з куркою і картоплею

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Інгредієнти

3 ст. л. олії

500 г курячого філе, дрібно посіченою

1 цибулина, нарізана

3 зубчики часнику, подрібнених

1-2 червоних перчика чилі, подрібнених

Імбир, шматочок розміром з великий палець, очищений і натертий

1/2 склянки води або бульйону

1 ч. л. куркуми

1 ч. л. кумина (зіри)

1 ч. л. меленого коріандру

1 кг картоплі, нарізаної великими шматками

3 середніх помідори, подрібнених

1 склянка зеленого горошку або суміші заморожених овочів

Сіль

Зелень кінзи або петрушки для подачі

Спосіб приготування

Розігріти у великій сковороді олію, обсмажити подрібнене куряче філе до золотистого кольору. До курки додати подрібнені цибулю, часник і чилі, готувати на середньому вогні хвилин 5 до м'якості цибулі. Якщо любите не дуже гострі страви, кількість перцю чилі необхідно зменшити. Додати спеції і тертий імбир, посолити, ретельно перемішати, готувати ще кілька хвилин. Викласти в сковороду картоплю, залити половиною склянки води або бульйону, зменшити вогонь, накрити кришкою і готувати хвилин 15 до м'якості картоплі. Потім додати порізані помідори і горошок або суміш морожених овочів. Томити карі під кришкою до готовності овочів. Якщо необхідно, посолити за смаком, побризкати соком лимона або лайма. Страву можна прикрасити свіжою зеленню. А подавати – з натуральним йогуртом або сметаною.

Кускус у мультиварці з курячим філе і овочами

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Інгредієнти

350 г кускусу

500 г курячого філе

1 цукіні

1 баклажан

1 морква

1 солодкий перець

1 цибулина

Олія

Сіль, перець

Спосіб приготування