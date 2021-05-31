5 оригінальних рецептів з курячого філе на вечерю

Куряче філе – це швидко, смачно та ситно. Це м'ясо чудово поєднується з овочами й неважливо, у який спосіб ви його приготували – засмажили, запекли або протушкували з овочами. Щоб зробити все ідеально, ознайомтеся з лайфаками з приготування курки – і можна починати. Нижче – 5 оригінальних рецептів, які можна застосовувати до вечері, повідомляє Сегодня.

Бефстроганов з курки зі сметаною і томатною пастою

Бефстроганов з курки
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 600 г курячого філе
  • 1 цибулина
  • 200 г сметани 20%
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • Дрібка солі
  • Щіпка перцю
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Філе курячої грудки вимийте, обсушіть, наріжте на скибочки, злегка відбийте, накривши харчовою плівкою. Потім наріжте куряче філе товстими брусками.
  2. Цибулину середнього розміру очистить і наріжте тонкими півкільцями.
  3. Розігрійте на сковороді олію і обсмажте цибулю, помішуючи, до золотистого кольору, 5 хвилин.
  4. Викладіть до цибулі нарізане філе, збільште вогонь до сильного і смажте м'ясо до появи рум'яної скоринки, 7-10 хвилин.
  5. Посоліть і поперчіть філе, посипте борошном і перемішайте, смажте ще дві хвилини, помішуючи, на середньому вогні.
  6. У мисці змішайте сметану з томатною пастою, залийте куряче філе, накрийте кришкою і тушкуйте бефстроганов з курки в сметані на слабкому вогні 15 хвилин.
  7. Подавайте зі сметаною з картопляним пюре, макаронами або рисом.

Запечена паста з куркою і перцем

Запіканка з пасти з куркою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 275 г пасти
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 цибулина
  • 3 солодкого перцю перцю різних кольорів
  • 1 ч. л. суміші спецій (паприка, чилі, сіль з добавками)
  • 500 г філе курячих стегенець
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 1 б. томатного соусу для пасти
  • 75 г тертого чеддера
  • Натуральний йогурт – для подачі

Спосіб приготування

  1. Відваріть пасту в киплячій підсоленій воді до готовності.
  2. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте нарізане смужками філе 5 хвилин, до золотистого кольору, перекладіть на тарілку.
  3. Додайте в сковороду подрібнену цибулю і нарізаний середніми шматочками перець, обсмажте на середньому вогні до м'якості, близько 8 хвилин.
  4. Всипте суміш приправ, перемішайте, готуйте 1 хвилину, а потім поставте курку в сковороду, додайте томатне пюре і 50 мл води. Готуйте на повільному вогні кілька хвилин, потім додайте макарони і перемішайте.
  5. Розігрійте духовку в режимі гриль до середньої температури. Перекладіть пасту в форму для запікання, посипте тертим сиром і поставте в духовку запікатися до золотистого кольору.

Курячі рулети з курагою і чорносливом

Рулет з курячої грудки з сухофруктами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 курячих грудки
  • 12 шт. кураги
  • 12 шт. чорносливу
  • Сир
  • Натуральний йогурт, сметана або кефір
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Курагу і чорнослив залити гарячою водою. Дати постояти півгодини, потім промити і обсушити.
  2. Потім розрізати курячу грудку вздовж на дві частини, трохи відбити, посолити і поперчити за смаком.
  3. Викласти на грудку шматочок твердого сиру, курагу і чорнослив. У кожному рулетики має бути по дві кураги і по два чорносливи.
  4. Згорнути в рулетики, заколоти зубочисткою.
  5. Викласти в форму для запікання, зверху змастити йогуртом, сметаною або кефіром.
  6. Запікати в духовці на 200 градусів до готовності. Не пересушити.
  7. Перекласти рулети на блюдо і розрізати на порційні шматки. Прикрасити гілочками зелені і подавати з будь-якими гарнірами і соусами на свій смак.

Карі з куркою і картоплею

Карі з куркою
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 3 ст. л. олії
  • 500 г курячого філе, дрібно посіченою
  • 1 цибулина, нарізана
  • 3 зубчики часнику, подрібнених
  • 1-2 червоних перчика чилі, подрібнених
  • Імбир, шматочок розміром з великий палець, очищений і натертий
  • 1/2 склянки води або бульйону
  • 1 ч. л. куркуми
  • 1 ч. л. кумина (зіри)
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • 1 кг картоплі, нарізаної великими шматками
  • 3 середніх помідори, подрібнених
  • 1 склянка зеленого горошку або суміші заморожених овочів
  • Сіль
  • Зелень кінзи або петрушки для подачі

Спосіб приготування

  1. Розігріти у великій сковороді олію, обсмажити подрібнене куряче філе до золотистого кольору. До курки додати подрібнені цибулю, часник і чилі, готувати на середньому вогні хвилин 5 до м'якості цибулі.
  2. Якщо любите не дуже гострі страви, кількість перцю чилі необхідно зменшити.
  3. Додати спеції і тертий імбир, посолити, ретельно перемішати, готувати ще кілька хвилин.
  4. Викласти в сковороду картоплю, залити половиною склянки води або бульйону, зменшити вогонь, накрити кришкою і готувати хвилин 15 до м'якості картоплі.
  5. Потім додати порізані помідори і горошок або суміш морожених овочів.
  6. Томити карі під кришкою до готовності овочів.
  7. Якщо необхідно, посолити за смаком, побризкати соком лимона або лайма.
  8. Страву можна прикрасити свіжою зеленню. А подавати – з натуральним йогуртом або сметаною.

Кускус у мультиварці з курячим філе і овочами

Кускус з куркою та овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 350 г кускусу
  • 500 г курячого філе
  • 1 цукіні
  • 1 баклажан
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець
  • 1 цибулина
  • Олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажити, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хвилин в режимі "Смаження".
  2. Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим "Тушкування" і готувати 20 хвилин.
  3. Влити 500 мл води, вимкнути програму "Тушкування" і на розігрів дочекатися закипання.
  4. У киплячу воду додати кускус, перемішати й відключити мультиварку. Залишити на 10 хвилин для набухання під закритою кришкою.
  5. Перемішати і відразу подавати.

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