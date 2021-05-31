Як перестати пити шкідливу солодку газовану воду

Якщо щоденний раціон всієї родини не обходиться без лимонаду, коли та інших напоїв з цукром, то ви програмуєте проблеми із зайвою вагою у ваших дітей і їхніх майбутніх дітей. Чому на варто пити солодкі напої самими та як сформувати здорові харчові звички у дітей, повідомляє Сегодня.

Чому ж пити солодку газовану воду і друга такі напої – шкідливо?

Дотримуватися питного режиму і пити достатньо чистої води – про це все частіше нам говорять і дієтологи, і прихильники здорового способу життя, і наші сімейні лікарі. Безліч людей елементарно забувають пити достатньо чистої води, вважаючи за краще солодку газовану воду, пакетований сік або інший цукровмісний напій.

І такі звички формуються з дитинства, а позбутися від них потім досить складно. Якщо ви самі постійно п'єте солодкі напої та потураєте цього у своїх дітей, то у них формується така ж нездорова звичка. А надмірне вживання цукровмісних напоїв, як зазначає ВООЗ, тісно пов'язане зі збільшенням маси тіла і, отже, веде до зайвої ваги і ожиріння.

У тих дітей і дорослих, в чиєму раціоні переважає чиста питна вода, а не лимонад або кола, більш низький індекс маси тіла. Відповідно, проблем із зайвою вагою, розвитку хронічних хвороб через ожиріння і необхідності худнути у них набагато менше.

Як же навчити себе і дітей пити більше чистої води?

Вчені відзначають, що як дорослі, так і діти недооцінюють важливість чистої питної води в раціоні через недостатню інформованість. Дорослим важливо самим змінювати свої звички і вчити цьому дітей. Наприклад, навіть часте повторення слів і фраз з дітьми про те, що "вода корисна", "чиста вода – це здоров'я", "важливо бути здоровим і пити воду" закладає в розумі певні позитивні звички. І змушує дітей частіше думати про користь саме чистої питної води, а не солодкої газованої води, відповідно, шукати потрібну інформацію, задавати питання.

Дорослим же важливо самим розуміти важливість чистої води, шкода від солодкої газованої води і постаратися замінити шкідливі звички пити "шипучку" корисними: