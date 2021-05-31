В Android знайшли секретний режим

Спеціальний режим в новій версії Android дозволяє оптимізувати гри на смартфоні. Про це пише видання BGR, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти звернули увагу на публікації на Reddit, в яких користувачі розповіли про знайдений ними секретному режимі. У спеціальному розділі меню можна подивитися, скільки в хвилинах або годинах були запущені ті чи інші програми. Також користувач може встановити добове обмеження, після закінчення зазначеного часу програма не відкриватися. Аналогічна функція під назвою «Екранний час» з'явилася на iPhone з релізом iOS 12.

У новому налаштуванню для Android 12 також виявили ігровий режим. Повідомляється, що опція знаходиться в розробці, тому доступні лише деякі її можливості. Судячи із зображень, геймери зможуть включати даний режим при запуску ігор - він буде оптимізувати ресурси пристрою, тим самим збільшуючи продуктивність смартфона. Також секретна настройка дозволяє транслювати ігри з телефону прямо на YouTube. Відзначається, що дана опція може бути корисна стримера і блогерам.

Журналісти підкреслили, що представники Google не повідомляли про наявність нової функції під час презентації Android 12. Крім того, описана опція доступна не на всіх пристроях, які отримали бета-версію нової ОС.

На думку фахівців, в Google вирішили зберегти ігровий режим в таємниці, щоб доопрацювати його і анонсувати ближче до кінця року - коли актуальна операційна система буде доступна на великій кількості смартфонів.

Анонс Android 12 відбувся 18 травня. ОС зазнала великий редизайн, отримала нову систему повідомлень і налаштування конфіденційності.