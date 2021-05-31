Літак Ryanair здійснив посадку в Берліні через повідомлення про бомбу

Літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс з Дубліна до Кракова, зробив 30 травня незаплановану посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про можливу бомбу на борту, повідомляє Укрiнформ.

Німецька поліція підтвердила, що в неділю близько 20:00 за місцевим часом в аеропорту Берліна приземлився літак Ryanair з 160 пасажирами.

Його відправили на стоянку далі від терміналу, де поліція почала проводити перевірку. Пасажирів висадили, а їх багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували спочатку біля літака, а потім в будівлі терміналу.