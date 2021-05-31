31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. Існує безліч способів, які допомагають позбутися від бажання палити, але головним залишається робота над собою. Як дійсно кинути палити, повідомляє Новое время.

Куріння - шкідлива звичка, позбутися від якої досить складно, однак, сила волі, консультації з лікарем і перехід до здорового способу життя допоможуть вам кинути. Важливо й заручитися підтримкою близьких людей.

Марра Вільямс, сертифікований фахівець з санітарної освіти UCI Health пропонує кілька порад, які допоможуть кинути палити:

1. Визначте своє «чому»

Перерахуйте всі причини, за якими ви хочете кинути палити. Можливо, це повинно сподобатися коханій людині, заощадити гроші або поліпшити стан вашого здоров'я.

2. Виберіть дату

Постарайтеся вибрати день ікс через дві-три тижні, щоб у вас був час підготуватися до переходу на життя без куріння. Для досягнення найкращого успіху виберіть найбільш значущу для вас дату, наприклад, день народження, річницю або свято.

3. Позбавтеся від всіх приладдя для куріння

Зберіть запальнички, попільнички, трубки і будь-які залишилися сигарети та приберіть їх зі свого автомобіля, будинку і з робочого місця. Зробіть це зараз, щоб ці предмети не могли викликати бажання палити пізніше.

4. Зниження нікотину

Почніть скорочувати вживання нікотину, щоб допомогти вашому організму пристосуватися до змін. Наприклад, якщо ви викурюєте пачку в день, то за кілька тижнів до дати відмови від куріння поступово скорочуйте її до половини.

5. Порадьтеся з лікарем

Проконсультуйтеся з вашим лікарем про безрецептурні засоби для припинення куріння, таких як нікотинові пластирі, пастилки, або ліки, що відпускаються за рецептом, які можуть знизити ваше бажання курити.

6. Створіть свою стратегію

Складіть план відмови від куріння, в якому буде вказано, як ви будете вирішувати пов'язані з цим проблеми, і які нові процедури замінять ваші старі звички, пов'язані з курінням.

7. Заручіться підтримкою

Не відмовляйтеся від допомоги рідних і близьких. Відмова від звички - складний процес, але з підтримкою друзів і сім'ї ви зможете все.

Не варто переживати, що ви пропустите якісь новини, які до цього можна дізнатися на перекур - хороші або погані новини, які вас стосуються, неодмінно досягнуть вас. Подумайте про те, як розпорядитися звільнилися часом - ви зможете присвятити його підвищенню кваліфікації, розвитку, новому хобі - будь-яка з цих занять зробить ваше життя багатшим.