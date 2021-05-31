Нову окружну дорогу Києва допоможуть будувати американці

Мегапроект зі створення Київської обхідний дороги (КОД) в рамках президентського "Великого будівництва" втілюватимуть у життя спільно з американськими фахівцями. Меморандум про таку співпрацю підписали "Укравтодор" і компанія Bechtel Overseas Corporation, повідомляє Сегодня.

"Український дорожній ринок виходить на світовий рівень. У нас складні масштабні проєкти, нам довіряють міжнародні партнери", – прокоментував домовленості міністр інфраструктури, а до призначення до Кабміну голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Раніше "Укравтодор" виділив 5 ділянок, через які проходитиме КОД:

від М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп (18,1 км);

від М-06 Київ – Чоп до М-05 Київ – Одеса (35,2 км);

від М-05 Київ – Одеса в Н-01 Київ – Знам'янка (22,9 км);

мостовий перехід через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ – Знам'янка та Гора – Рогозів (25,7 км);

від Гора – Рогозів до М-03 Київ – Харків (9,7 км).

Зараз три ділянки вже проєктуються, ще по одному тривають тендерні процедури.

Нагадаємо, в цілому КОД передбачає спорудження півкільця загальною протяжністю близько 150 км. Об'їзна допоможе вивести транзитні потоки за межі Києва і з'єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса і Н-01 Київ – Знам'янка. Вона також об'єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь і М-03 Київ – Харків і обхід м Бровари.

План КОД / Фото: Укравтодор

В "Укравтодорі" нагадали, що Київська обхідна дорога є одним з ключових об'єктів президентської програми "Велике будівництво", адже її будівництво дозволить вирішити наболілі транспортні проблеми столиці і поліпшити міжнародне автомобільне сполучення.