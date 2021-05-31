Найпоширеніші види шахрайства при покупці авто

На ринку вживаних автомобілів є дуже поширена проблема з тим, що покупці не можуть швидко виявити поширені шахрайські схеми. Старі машини можуть добре виглядати ззовні, але згодом виявляються приховані дефекти, повідомляє Обозреватель.

Експерти визначили 5 найпоширеніших видів шахрайства, з якими можна зіткнутися при покупці вживаного авто.

1. Через збільшення трафіку в містах, водії частіше потрапляють в аварії. 31% машин, які перевіряли через платформу, отримували пошкодження в ДТП. Тому при виборі автомобіля варто перевірити прорізи між елементами кузова. Якщо вони сильно відрізняються, це може свідчити про пошкодження деталей або неякісний кузовний ремонт.

Також варто використати товщиномір, який визначає товщину фарби. Товстий шар в певних частинах означає, що вони ремонтувалися.

2. Зазначається, що 16,7% автомобілів мають скручений пробіг. Ще частіше це помітно на машинах з дизельними двигунами. На чорному ринку можна дешево одноразово скорегувати спідометр, і це збільшує вартість авто на 25%.

Виявити, що автомобіль проїхав більше, ніж вказується на одометрі, можна по його зовнішньому вигляді. Наприклад, про це можуть свідчити зношенні сидіння, кермо або перемикач передач.

16,7% автомобілів на вторинному ринку мали скручений пробіг. Джерело: Вікіпедія

3. За останній рік на вторинному ринку продавали декілька сотень крадених машин. Якщо придбати такий автомобіль, то його конфіскують, а повернути гроші буде майже неможливо.

4. У 2020 році виявили близько двох тисяч авто, які до цього використовувалися, як таксі або здавалися в прокат. Про це може свідчити великий пробіг і зовнішня зношеність.

Ці моделі обслуговувалися не дуже якісно, тому що економили на запчастинах та розхідниках. Також колишні таксі іноді можна визначити за кольором фарби, але їх можуть перефарбовувати.

Вживаний автомобіль міг раніше використовуватися, як таксі. Джерело: Unsplash

5. Також має насторожувати дуже низька ціна. Для багатьох це може виявитися вдалим вибором, але автомобіль все одно треба ретельно перевірити. Може виявитися, що він має скручений пробіг, серйозні приховані дефекти, чи був ввезений з-за кордону.

Звичайно низька ціна може бути через те, що людині потрібно швидко продати машину, але все одно у більшості випадків краще перевірити історію автомобіля в інтернеті.