Samsung залишила позаду Apple і Google

На ринку смартфонів йде неабияка війна. І сьогодні перемогу в ній впевнено здобула компанія Samsung, повідомляє Обозреватель.

Несподівано для конкурентів, серед яких такі гіганти як Apple і Google, смартофони виробництва Samsung виявилися найкращими. Про це йдеться в свіжому звіті за травень 2021 року від American Customer Satisfaction Index (ACSI) - найавторитетнішого агентства, що спеціалізується на експертному галузевому, міжгалузевому і клієнтському аналізі та опитуваннях.

На даний момент, на думку опитаних жителів США, п'ять верхніх позицій у рейтингу смартфонів займають тільки гаджети компанії Samsung.

Найвищі сходинки рейтингу - 85 балів - на думку американських користувачів, розпещених технічними новинками, займають три девайси від Samsung:

- Galaxy Note 10 Plus;

- S10 Plus;

- S20 Plus.

Трохи нижче, на 4-му та 5-му місцях, відповідно, розташувалися все ті ж "корейці":

- Galaxy S20 (84 бали);

- Galaxy A20 (83 бали).

Шосте місце, з 82 балами, невтомний Samsung зі своїм вже перевіреним гаджетом Samsung Galaxy S10 розділив зі основним конкурентом - "яблуком", а саме з Apple iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X і IС Phone XS Max.

Експерти в своєму аналітичному звіті підкреслили, що Samsung є лідером серед смартфонів з моменту появи на цьому динамічному ринку, який також характеризується високою конкуренцією і стрімким розвитком.

"Samsung завжди посідав лидируючі позиції серед виробників смартфонів. У цьому році бренд зайняв перший рядок, обігнавши конкурентів: Samsung отримав 81 бал по ACSI і посів перше місце серед виробників телефонів, в той час як лідируюча в минулому році компанія Apple отримала 80 балів, посівши другу сходинку. Таким чином, Apple поступився місцем лідера на користь Samsung" , - підвели підсумок аналітики.

ACSI - індикатор споживчого попиту, що демонструє ступінь задоволення споживачів на ринку США того чи іншого продукту.

В даному дослідженні експерти провели опитування серед користувачів смартфонами, який проводився протягом 11 місяців - з квітня минулого року по березень поточного, 2021-го року.

Як свідчить інше дослідження, яке провела аналітична компанія Canalys﻿, у міжнародній корпорації Samsung на даний момент лідируючі позиції не тільки за попитом і задоволеністю користувачів. Смартфони Samsung займають топові місця і в рейтингу світових продажів. Так, за підсумками I кварталу 2021-го року, компанія Samsung здійснила поставки 76,5 млн телефонів типу "смартфон", що становить не більш не менш як 22% загального ринку подібних девайсів. При цьому їх основний конкурент, Apple, з 52,4 млн поставлених смартфонів зайняв лише другу позицію, зайнявши 15% ринку.