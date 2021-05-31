Настя Каменських в стильному бікіні похвалилася шикарним тілом

Українська співачка Настя Каменських показала фото з відпочинку. ﻿Дівчина постала в чорному купальнику з зав'язками на талії й кільцем, яке з'єднує, повідомляє УНИАН.

Наверх вона накинула міні-сукню на запах, яку вирішила не зав'язувати. Доповнила Настя такий пляжний образ витонченою прикрасою на шиї. Фото з відпочинку вона опублікувала на сторінці в Instagram.

фото / instagram.com/kamenskux