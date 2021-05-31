Нові тренди купальників літа 2021

Стилістка Катерина Полякова розповіла, що у 2021 році будуть популярні спортивні й з квітковими принтами купальники. Крім того, актуальними завжди залишаються бікіні тваринних забарвлень, повідомляє Обозреватель.

У таких пляжних вбраннях ви будете виглядати чудово. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Так, найголовніша ознака неактуального купальника – це перевантаженість. Якщо ви бачите на ньому більше одного візерунка, то добре подумайте, чи потрібен він вам.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Якщо не хочете однотонний купальник, а кольоровий, то придивіться до моделей колор-блок – це виглядає цікаво, але не надмірно.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Купальники у спортивному стилі завжди актуальні, але виглядають вони набагато дорожче, якщо залишаються у своїй стилістиці. Квітковий принт їх не прикрашає.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

З квітковою темою варто бути насторожі, оскільки багато продається купальників з незграбними принтами.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Що стосується тваринних принтів, тут все досить просто. Самі по собі вони дуже активні, і додатковий декор не потрібен.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Абстракції, геометричні принти на купальниках теж дуже поширені. Якщо боїтеся обрати неактуальний, думайте про "чим простіше, тим краще".



﻿Джерело: instagram.com/stylist.kate

Крім того, неважливо, який у вас розмір, оскільки на будь-яку фігуру можна знайти стильний сучасний купальник – цілісний або роздільний, з принтом або без.