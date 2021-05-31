Зеленський привітав колектив "Антонова" з 75-ю річницею

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів державного підприємства "Антонов" з 75-річчям його заснування.

Про це повідомила прес-служба ОП.

"Колективу підприємства є чим пишатися. Завдяки вашому професіоналізму і самовідданій праці створено понад сто типів літаків, відомих у всьому світі.

Візитною карткою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти "Антей", "Руслан", "Мрія", які стали вагомим внеском у розвиток і становлення авіаційної галузі України" , - зазначається у вітанні Голови держави.

Президент побажав працівникам підприємства здоров'я, благополуччя та нових звершень в ім'я незалежної Української держави.