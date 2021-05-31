Windrose виконуватиме регулярні рейси з Києва до Ужгорода

Український авіаційний перевізник Windrose ("Роза вітрів") з 1 червня почне виконувати регулярні рейси з Києва до Ужгорода, що стане стартом відновлення роботи аеропорту у Закарпатській області, повідомляє УНИАН.

Також Міністерство інфраструктури зазначило, що з 5 червня цього року набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання певної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв'язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування в міжнародному аеропорту "Ужгород".

Вже підготовлена публікація про делегування повітряного простору Словаччини під управління України, а також зафіксована дата набуття чинності цих змін - з 9 вересня 2021 року.

"Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть виконувати посадку на аеродромі Ужгорода за аеронавігаційними приладами", - сказано в повідомленні міністерства.

До 9 вересня польоти будуть виконуватися за правилами візуальних польотів.

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