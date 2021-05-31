Windrose виконуватиме регулярні рейси з Києва до Ужгорода
Український авіаційний перевізник Windrose ("Роза вітрів") з 1 червня почне виконувати регулярні рейси з Києва до Ужгорода, що стане стартом відновлення роботи аеропорту у Закарпатській області, повідомляє УНИАН.
Також Міністерство інфраструктури зазначило, що з 5 червня цього року набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання певної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв'язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування в міжнародному аеропорту "Ужгород".
Вже підготовлена публікація про делегування повітряного простору Словаччини під управління України, а також зафіксована дата набуття чинності цих змін - з 9 вересня 2021 року.
"Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть виконувати посадку на аеродромі Ужгорода за аеронавігаційними приладами", - сказано в повідомленні міністерства.
До 9 вересня польоти будуть виконуватися за правилами візуальних польотів.
Ужгородський аеропорт: що необхідно знати
- Регулярні польоти з ужгородського аеропорту припинили на початку червня 2018 року. Наприкінці того ж року він отримав сертифікат від Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).
- І тільки 15 березня 2019 аеропорт після перерви відновив обслуговування регулярних рейсів.
- 19 серпня 2020 року Україна і Словаччина остаточно домовилися про запуск аеропорту "Ужгород".
- У вересні 2020 року Україна і Словаччина підписали двостороння міжурядову угоду, яка передбачає відновлення повноцінного функціонування аеропорту»Ужгород".
- Україна розраховує на завершення Словаччиною внутрішніх процедур для відновлення роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".
- Узгодження Словаччиною потрібно через необхідність використання повітряного простору цієї країни при посадці та зльоті літаків, що оперують в аеропорту Ужгорода.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікував відновлення польотів з міжнародного аеропорту "Ужгород" у червні 2021 року.