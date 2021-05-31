Карпати другий день засипає снігом

У горах Закарпаття та Івано-Франківщини вже другий день падає сніг, повідомляють співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Станом на 9:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський похмуро, падає сніг. Видимість обмежена 50 метрами", – заявляють рятувальники.

Вони додали, що температура повітря близько нуля градусів, вітер дме зі швидкістю 8-10 м/с.

Нагадаємо, сніг на зазначеній вершині почав падати в неділю, 30 травня. Видимість впала до 30 метрів.