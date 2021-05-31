Всесвітній банк затвердив багатомільйонний кредит для бізнесу в Україні

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила надання додаткових коштів у розмірі $100 млн для проєкту "Доступ до довгострокового фінансування" у рамках боротьби України з наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Український державний АТ "Укрексімбанк" є позичальником та виконавцем чинного проєкту банку. Виділені додаткові кошти фінустанова використає для надання позик експортноорієнтованим малим та середнім підприємствам (МСП), які постраждали від пандемії COVID-19.

Проєкт зосереджений на наданні субкредитів з більш тривалим строком погашення, ніж ті, що зараз пропонуються на ринку.

"Протягом багатьох років Світовий банк підтримує малий та середній бізнес, який повинен стати основою економіки України. Ці нові позики від Укрексімбанку створять робочі місця, стимулюватимуть конкурентоспроможність, допоможуть українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, збільшуватимуть доходи та сприятимуть зменшенню рівня бідності в міру виходу України з пандемії" , – заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Проєкт Доступ до довгострокового фінансування на загальну суму у 150 мільйонів доларів США впроваджується з літа 2018 року і вже забезпечив суттєвий позитивний вплив на сектор малого та середнього підприємництва. За проєктом профінансовано понад 50 МСП підприємств з усієї України.

Поточний портфель інвестиційних проєктів Світового банку в Україні становить близько 3,3 млрд доларів США в межах 11 інвестиційних проєктів та однієї програми заради результатів. Ці інвестиції спрямовані на вдосконалення базових державних послуг та забезпечення потреб простих громадян у таких сферах як водопостачання, каналізація, опалення, електроенергія, енергоефективність, дороги, соціальний захист, освіта та охорона здоровʼя, а також розвиток приватного сектору.

Зазначимо, що з моменту приєднання України до Групи Світового банку в 1992 році зобовʼязання банку перед країною склали понад 13 млрд доларів США в межах близько 70 проєктів та програм.