Дефіцит чіпів затягнеться на роки: гаджети та автомобілі подорожчають

У період пандемії коронавірусу та явного розвороту найбільших країн до зеленої енергетики, одним з аспектів якого є перехід на електрокари, світ відчув зростаючий дефіцит напівпровідників. Це позначилося на цінах відеокарт, ноутбуків і автомобілів, повідомляє Сьогодні.

Найближчим часом дефіцит не закінчиться, попередили в Intel – компанії, що є одним зі світових лідерів у виробництві чіпів.

В Intel вважають, що для вирішення проблеми глобального дефіциту чіпів може знадобитися кілька років. Першими брак напівпровідників відчули лінії виробництва автомобілів, тепер же дефіцит відчувається і в інших областях, включаючи виробництво смартфонів побутову електроніку, зазначили в компанії.

Нестачі чіпів, на думку виробників, багато в чому посприяла пандемія COVID-19: заводи тимчасово закривалися, при цьому багато людей стали вчитися і працювати з дому, тобто кількість необхідних гаджетів зросла. Крім того, попит на комп'ютерну техніку в останні роки підстьобнули майнери криптовалют.

"Екосистемі може знадобитися кілька років, щоб вирішити проблему нестачі ливарних потужностей, субстратів і компонентів" , – сказав СЕО Intel Пет Гелсінджер.

Чому не можна випустити більше чіпів?

На будівництво підприємств з виробництва напівпровідників йдуть роки і мільярди доларів. Виробництво процесора зазвичай займає більше трьох місяців і включає в себе гігантські фабрики, безпилові приміщення, дуже дороге обладнання, пояснили аналітики Bloomberg.

Чіпи складаються більш ніж з 100 шарів матеріалів. Вони нашаровуються, а потім частково видаляються, щоб сформувати складні тривимірні структури, які з'єднують крихітні транзистори. Деякі з шарів мають товщину всього в один атом. Для виробництва потрібно майже стерильне приміщення. Окремі транзистори в багато разів менші за вірус. Всього одна порошинка може викликати хаос, і мільйони доларів виявляться витрачені даремно.

Заводи з виробництва процесорів працюють цілодобово, сім днів на тиждень. Це робиться для мінімізації витрат. Будівництво фабрики початкового рівня коштує близько 15 млрд доларів.