Названі найнадійніші і ненадійні марки автомобілів

Британський журнал WhatCar представив новий рейтинг надійності машин. На цей раз мова піде про найбільш і найменш надійних автомобільних марках, повідомляє АвтоПортал.

Дослідження базується на основі опитування майже 13 000 автомобілістів: останніх запитували про те, які, власне, машини вони водять, з якими поломками стикалися за останні 12 місяців експлуатації, як довго вирішувалася проблема ремонту і у скільки їм обійшлося усунення несправності (несправностей). Всього в дослідженні взяли участь 175 моделей від 31 виробника автомобілів, для кожної з яких вивели унікальну оцінку надійності. І вже після цього колеги з Туманного Альбіону склали рейтинг надійності брендів, виходячи з отриманих даних з певною моделлю.

Найнадійніші марки автомобілів

10. BMW

Рейтинг надійності: 95,2%

BMW посіла перше місце в чотирьох з дванадцяти класів автомобілів. Зіркою "баварців" виявилася 1-Серія попереднього покоління - її рейтинг надійності склав 99,2%; за нею йде X1, який набрав 98,1% очок. Крім того, похвали удостоїлися 5-Серія в кузові Е39, її визнали найбезпечнішим розкішним седаном, а також 2-Серія в кузові купе і кабріолет - обидві машини виявилися найнадійнішими в своїх сегментах.

9. Mazda

Рейтинг надійності: 95,2%

Дві моделі Mazda - CX-3 і Mazda 6 - набрали цілих 98,0% очок за надійність, що зробило їх другими по надійності в своєму класі. Далі йде MX-5 з показником 93,3%. Середній рейтинг надійності дорівнює 95,2% - як у BMW.

8. Honda

Рейтинг надійності: 95,3%

Honda Jazz - це не тільки дуже практичний хетчбек, але і дуже надійний - 99,0%. Також безвідмовної машиною є Honda CR-V: найсвіжіша модель набрала 97,9%, а попереднє покоління - 94,8%.

7. Kia

Рейтинг надійності: 95,9%

Чемпіони корейського бренду - кросовер Sportage і седан преміум-класу Optima, рейтинг яких становить трохи більше 96%. Трохи нижче них знаходиться плагін-гібрид Niro, який заробив 95,8%.

6. Hyundai

Рейтинг надійності: 96,3%

Далі йде ще одна корейська марка - Хендай. Найбільший бал - 99,3% - набрав хетчбек i20, за ним слід «менший брат» i10 з результатом 98,8%. Також згадується гібрид Ioniq, який набрав 97,4%.

5. Skoda

Рейтинг надійності: 96,4%

При проведенні опитування все три власника міського автомобіля Citigo заявили, що їхні автомобілі ні разу не зламалися за рік, що дало Citigo ідеальну оцінку - 100%. Якщо ж потрібен більш просторий автомобіль, Superb стане чудовою альтернативою з показником 98,3%.

4. Mini

Рейтинг надійності: 96,8%

Mini Countryman визнали найнадійнішим компактним кросом марки, його рейтинг - 98,3%. Відразу за ним йде Clubman з оцінкою в 97,1%, а ось культовий Cooper набрав 96,1%.

3. Toyota

Рейтинг надійності: 97,7%

Автомобілі Тойота завжди вважалися одними з найнадійніших, і рейтинг ВотКар - тому підтвердження. Як і Skoda Citigo, хетч Aygo також отримав оцінку надійності в 100% від своїх власників. Далі йде трохи більший Yaris, на рахунку якого 99,7%. Гібридні моделі Toyota також показали високу надійність: Corolla отримала 98,4%, а Auris - 97,4%.

2. Mitsubishi

Рейтинг надійності: 97,9%

Друге місце в загальному рейтингу надійності «Митсу» забезпечив плагін-гібрид Outlander, заробивши аж 97,8%. Тільки 13% власників таких кросів повідомили про будь-які проблеми за минулий рік.

1. Lexus

Рейтинг надійності: 98,7%

Нарешті, вершина списку. І знаходиться на ній Лексус, який зараз в основному пропонує гібриди, що виглядає ще більш вражаюче (враховуючи складність конструкції таких авто). При проведенні опитування найвищі оцінки набрали кросовери NX і RX - більше 99%.

Найменш надійні марки автомобілів

3. Tesla

Рейтинг надійності: 88,6%

У Tesla багато проблем з якістю виготовлення старших Model S і X. Ймовірно, через це вона виявилася в аутсайдерах. Проте, її майбутнє виглядає багатообіцяючим. Більш нова Model 3 знаходиться в лідерах надійності серед електромобілів - 99,4%.

2. Renault

Рейтинг надійності: 87,6%

Не на користь Рено зіграв Renault Kadjar - власники цих кросоверів оцінили в 88,6%. Однак трохи менший SUV Captur виявився досить надійним - 95,0%.

1. Land Rover

Рейтинг надійності: 78,2%

Автомобілі Land Rover традиційно підтвердили свою високу ломучесть. Найменш ж надійними машинами цієї марки виявилися Discovery Sport і Range Rover Sport - вони набрали по 73,1% і 74,2% відповідно.