Вчені знайшли новий доступний спосіб продовження життя

Австралійські вчені з університету міста Сідней заявили, що ходьба у швидкому темпі більш ефективна для здоров'я людини, ніж повільні прогулянки, повідомляє Men's Life.

У дослідженні, проведеному за період з 1994 по 2008 рік взяли участь 50 225 жителів Англії та Шотландії. Респонденти розповіли, який темп ходьби під час прогулянок вони вважають за краще: повільний, середній або швидкий. Фахівці провели корекцію показників учасників, з огляду на їх вік, стать, загальну фізичну підготовку, а також індекс маси тіла.

В результаті виявилося, що піші прогулянки в середньому темпі знижують ризик летального результату по будь-яких причин на 20%, в порівнянні з повільною ходьбою. А у тих, хто віддавав перевагу швидкій ходьбі, цей ризик зменшувався на 24%.

Особливо позитивні результати від прогулянок спостерігалися у людей похилого віку після 60 років. Середній темп ходьби серед літніх людей здатний знизити ризик летального результату від серцево-судинних захворювань на 46%, а швидкий - на 53%.

Вплинути на тривалість життя під силу кожній людині. І регулярні прогулянки у швидкому темпі в цьому допоможуть.